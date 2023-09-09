Гости съедят вместе с тарелкой: рецепт пикантного салата
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Прекрасное блюдо к праздничному столу и не только
Мы рассказывали, как приготовить сытный салат из баклажанов. Теперь делимся рецептом еще одной замечательной закуски – пикантной вкусности с консервированным крилем.
Для приготовления такого салата приобретите консервы с мясом криля. А остроту вкусу придаст чеснок. Рецептом поделились на портале ProstoWay.
Ингредиенты:
- мясо криля — 200 г;
- консервированная кукуруза — 200 г;
- вареные яйца — 3 шт.;
- маринованные огурцы – 3 шт.;
- кисломолочный творог — 200 г;
- чеснок – 1 зубчик;
- майонез;
- соль.
Способ приготовления:
- Яйца отвариваем. Когда остынут, чистим и натираем на терке.
- Из кукурузы сливаем жидкость. Крылья хорошо разминаем вилкой и смешиваем с кукурузой и кисломолочным сыром. По своему вкусу солим.
- Маринованные огурцы мелко нарезаем кубиком. Чеснок натираем и добавляем в салат.
- Заправить такую закуску можно майонезом. Перед подачей салат рекомендуется охладить – так будет еще вкуснее.
Закуска получается вкусная, питательная и пикантная. Идеально к праздничному столу. Также мы рассказывали, как приготовить вкусную пиццу на лаваше.