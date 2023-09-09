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Гости съедят вместе с тарелкой: рецепт пикантного салата

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Очень простой острый салат Новость обновлена 09 сентября 2023, 14:23
Очень простой острый салат. Фото prostoway

Прекрасное блюдо к праздничному столу и не только

Мы рассказывали, как приготовить сытный салат из баклажанов. Теперь делимся рецептом еще одной замечательной закуски – пикантной вкусности с консервированным крилем.

Для приготовления такого салата приобретите консервы с мясом криля. А остроту вкусу придаст чеснок. Рецептом поделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

  • мясо криля — 200 г;
  • консервированная кукуруза — 200 г;
  • вареные яйца — 3 шт.;
  • маринованные огурцы – 3 шт.;
  • кисломолочный творог — 200 г;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • майонез;
  • соль.

Способ приготовления:

  1. Яйца отвариваем. Когда остынут, чистим и натираем на терке.
  2. Из кукурузы сливаем жидкость. Крылья хорошо разминаем вилкой и смешиваем с кукурузой и кисломолочным сыром. По своему вкусу солим.
  3. Маринованные огурцы мелко нарезаем кубиком. Чеснок натираем и добавляем в салат.
  4. Заправить такую закуску можно майонезом. Перед подачей салат рекомендуется охладить – так будет еще вкуснее.

Закуска получается вкусная, питательная и пикантная. Идеально к праздничному столу. Также мы рассказывали, как приготовить вкусную пиццу на лаваше.

Теги:
#Рецепт #Салат #Праздничный стол