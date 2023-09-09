Гости съедят вместе с тарелкой: рецепт пикантного салата

Прекрасное блюдо к праздничному столу и не только

Мы рассказывали, как приготовить сытный салат из баклажанов. Теперь делимся рецептом еще одной замечательной закуски – пикантной вкусности с консервированным крилем.

Для приготовления такого салата приобретите консервы с мясом криля. А остроту вкусу придаст чеснок. Рецептом поделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

мясо криля — 200 г;

консервированная кукуруза — 200 г;

вареные яйца — 3 шт.;

маринованные огурцы – 3 шт.;

кисломолочный творог — 200 г;

чеснок – 1 зубчик;

майонез;

соль.

Способ приготовления:

Яйца отвариваем. Когда остынут, чистим и натираем на терке. Из кукурузы сливаем жидкость. Крылья хорошо разминаем вилкой и смешиваем с кукурузой и кисломолочным сыром. По своему вкусу солим. Маринованные огурцы мелко нарезаем кубиком. Чеснок натираем и добавляем в салат. Заправить такую закуску можно майонезом. Перед подачей салат рекомендуется охладить – так будет еще вкуснее.

Закуска получается вкусная, питательная и пикантная. Идеально к праздничному столу. Также мы рассказывали, как приготовить вкусную пиццу на лаваше.