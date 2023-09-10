Бадьора кава по-єврейськи: просто додайте секретний інгредієнт
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В Ізраїлі люблять поласувати таким напоєм
Кава — чи не найпопулярніший у світі напій. Каву навіть перестали вважати ранковим напоєм: його п’ють на сніданок, обід чи вечерю, на каву запрошують та призначають ділові зустрічі. Здається, що без кави у сучасному житті нікуди.
Існує і багато рецептів приготування кави: хтось любить готувати за допомогою кавоварки, хтось варити в турці, а комусь подобається кава з найближчої кав’ярні. Сьогодні разом із Shuba ми дізнаємось, як готують цей напій євреї. Вся річ у тому, що вони додають у каву часник – так напій стає більш виразним на смак. За бажанням додайте імбир, мед, корицю, гвоздику, перець, молоко і насолоджуйтесь.
Як приготувати каву з часником по-єврейськи
Інгредієнти на 2 порції:
- кава мелена — 2 ч. л.;
- вода — 200 мл;
- часник, зубчики – 0.5 шт.;
- мед — 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Часник можете очистити та подрібнити ножем для більш вираженого смаку, а можете залишити нечищеним.
- Покладіть у турку каву та часник, залийте водою і поставте на вогонь. Доведіть до кипіння тричі.
- Готову каву розлийте з турки у чашки. Туди ж додайте мед чи цукор до смаку і перемішайте.
Раніше "Телеграф" розповідав, чим відрізняється кава латте та капучино. Насолоджуйтесь кавовими напоями та дізнавайтеся про них багато нового!