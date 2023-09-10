Бадьора кава по-єврейськи: просто додайте секретний інгредієнт

В Ізраїлі люблять поласувати таким напоєм

Кава — чи не найпопулярніший у світі напій. Каву навіть перестали вважати ранковим напоєм: його п’ють на сніданок, обід чи вечерю, на каву запрошують та призначають ділові зустрічі. Здається, що без кави у сучасному житті нікуди.

Існує і багато рецептів приготування кави: хтось любить готувати за допомогою кавоварки, хтось варити в турці, а комусь подобається кава з найближчої кав’ярні. Сьогодні разом із Shuba ми дізнаємось, як готують цей напій євреї. Вся річ у тому, що вони додають у каву часник – так напій стає більш виразним на смак. За бажанням додайте імбир, мед, корицю, гвоздику, перець, молоко і насолоджуйтесь.

Як приготувати каву з часником по-єврейськи

Інгредієнти на 2 порції:

кава мелена — 2 ч. л.;

вода — 200 мл;

часник, зубчики – 0.5 шт.;

мед — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Часник можете очистити та подрібнити ножем для більш вираженого смаку, а можете залишити нечищеним. Покладіть у турку каву та часник, залийте водою і поставте на вогонь. Доведіть до кипіння тричі. Готову каву розлийте з турки у чашки. Туди ж додайте мед чи цукор до смаку і перемішайте.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим відрізняється кава латте та капучино. Насолоджуйтесь кавовими напоями та дізнавайтеся про них багато нового!