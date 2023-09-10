Бодрящий кофе по-еврейски: просто добавьте секретный ингредиент

В Израиле любят полакомиться таким напитком

Кофе — один из самых популярных в мире напитков. Его даже перестали считать утренним: напиток пьют на завтрак, обед или ужин, на кофе приглашают и назначают деловые встречи. Кажется, что без него в современной жизни никуда.

Существует и много рецептов его приготовления: кто-то любит готовить с помощью кофемашины, кто-то варить в турке, а кому-то нравится кофе из ближайшей кофейни. Сегодня вместе с Shuba мы узнаем, как готовят этот напиток евреи. Все дело в том, что они добавляют в кофе чеснок — так он становится более выразительным по вкусу. По желанию добавьте имбирь, мед, корица, гвоздика, перец, молоко и наслаждайтесь.

Как приготовить кофе с чесноком по-еврейски

Ингредиенты на 2 порции:

кофе молотый — 2 ч. л.;

вода — 200 мл;

чеснок, зубчики — 0.5 шт.;

мед — 1 ч. л.

Способ приготовления:

Чеснок можете очистить и измельчить ножом для более выраженного вкуса, а можете оставить нечищенным. Положите в турку кофе и чеснок, залейте водой и поставьте на огонь. Доведите до кипения трижды. Готовый кофе разлейте из турки в чашки. Туда же добавьте мед или сахар по вкусу и перемешайте.

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