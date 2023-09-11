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Ця закуска буде на столі, поки є баклажани: фантастичний рецепт овочевих чипсів

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Хрустіть із задоволенням цими баклажанними чипсами
Хрустіть із задоволенням цими баклажанними чипсами. Фото shuba.life

Прекрасний спосіб долучити дітей до овочів

Баклажани — це не тільки смачний, а й корисний овоч. У любителів "синеньких" ніколи не виникає питань, як їх приготувати: приголомшливих рецептів мабуть-невидимо.

Ще один неймовірний рецепт пропонує Shuba. Чипси з баклажанів з пармезаном — це смачна та здорова альтернатива магазинним снекам. Хрусткими тонкими скибочками баклажанів із присмаком пармезану насолоджуватимуться навіть діти! До того ж у них є дуже суттєвий бонус — у цій закусці набагато менше жиру та калорій. Ідемо готувати?

Як приготувати баклажани з пармезаном

Інгредієнти на 4 порції:

  • баклажан — 2 шт.;
  • сіль - до свого смаку;
  • олія соняшникова — 10 мл;
  • прованські трави — 10 г;
  • пармезан тертий – 30 г.

Спосіб приготування:

  1. Баклажани помийте, обсушіть і наріжте тоненькими кружальцями.
  2. Посоліть овочі та викладіть між шарами паперових рушників. Зверху покладіть гніт і залиште на півгодини — так ви позбавитеся вологи в баклажанах. Після цього дістаньте баклажани та обсушіть їх.
  3. Деко змастіть маслом і викладіть на нього кружечки кабачків. Посипте їх прованськими травами та тертим пармезаном.
  4. Надішліть блюдо в духовку на 15-20 хвилин при температурі 180°С до розплавлення пармезану.

Подавайте такі баклажанні чипси зі смачним соусом за рецептом "Телеграфа". Смачного!

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