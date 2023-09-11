Ця закуска буде на столі, поки є баклажани: фантастичний рецепт овочевих чипсів

Прекрасний спосіб долучити дітей до овочів

Баклажани — це не тільки смачний, а й корисний овоч. У любителів "синеньких" ніколи не виникає питань, як їх приготувати: приголомшливих рецептів мабуть-невидимо.

Ще один неймовірний рецепт пропонує Shuba. Чипси з баклажанів з пармезаном — це смачна та здорова альтернатива магазинним снекам. Хрусткими тонкими скибочками баклажанів із присмаком пармезану насолоджуватимуться навіть діти! До того ж у них є дуже суттєвий бонус — у цій закусці набагато менше жиру та калорій. Ідемо готувати?

Як приготувати баклажани з пармезаном

Інгредієнти на 4 порції:

баклажан — 2 шт.;

сіль - до свого смаку;

олія соняшникова — 10 мл;

прованські трави — 10 г;

пармезан тертий – 30 г.

Спосіб приготування:

Баклажани помийте, обсушіть і наріжте тоненькими кружальцями. Посоліть овочі та викладіть між шарами паперових рушників. Зверху покладіть гніт і залиште на півгодини — так ви позбавитеся вологи в баклажанах. Після цього дістаньте баклажани та обсушіть їх. Деко змастіть маслом і викладіть на нього кружечки кабачків. Посипте їх прованськими травами та тертим пармезаном. Надішліть блюдо в духовку на 15-20 хвилин при температурі 180°С до розплавлення пармезану.

Подавайте такі баклажанні чипси зі смачним соусом за рецептом "Телеграфа". Смачного!