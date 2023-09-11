Ця закуска буде на столі, поки є баклажани: фантастичний рецепт овочевих чипсів
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Прекрасний спосіб долучити дітей до овочів
Баклажани — це не тільки смачний, а й корисний овоч. У любителів "синеньких" ніколи не виникає питань, як їх приготувати: приголомшливих рецептів мабуть-невидимо.
Ще один неймовірний рецепт пропонує Shuba. Чипси з баклажанів з пармезаном — це смачна та здорова альтернатива магазинним снекам. Хрусткими тонкими скибочками баклажанів із присмаком пармезану насолоджуватимуться навіть діти! До того ж у них є дуже суттєвий бонус — у цій закусці набагато менше жиру та калорій. Ідемо готувати?
Як приготувати баклажани з пармезаном
Інгредієнти на 4 порції:
- баклажан — 2 шт.;
- сіль - до свого смаку;
- олія соняшникова — 10 мл;
- прованські трави — 10 г;
- пармезан тертий – 30 г.
Спосіб приготування:
- Баклажани помийте, обсушіть і наріжте тоненькими кружальцями.
- Посоліть овочі та викладіть між шарами паперових рушників. Зверху покладіть гніт і залиште на півгодини — так ви позбавитеся вологи в баклажанах. Після цього дістаньте баклажани та обсушіть їх.
- Деко змастіть маслом і викладіть на нього кружечки кабачків. Посипте їх прованськими травами та тертим пармезаном.
- Надішліть блюдо в духовку на 15-20 хвилин при температурі 180°С до розплавлення пармезану.
Подавайте такі баклажанні чипси зі смачним соусом за рецептом "Телеграфа". Смачного!