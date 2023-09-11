Эта закуска будет на столе, пока есть баклажаны: фантастический рецепт овощных чипсов

Прекрасный способ приобщить детей к овощам

Баклажаны — это не только вкусный, но и полезный овощ. У любителей "синеньких" никогда не возникает вопросов, как их приготовить: потрясающих рецептов видимо-невидимо.

Еще один невероятный рецепт нам предлагает Shuba. Чипсы из баклажанов с пармезаном — это вкусная и здоровая альтернатива магазинным снекам. Хрустящими тонкими ломтиками баклажанов с привкусом пармезана будут наслаждаться даже дети! К тому же, у них есть весьма существенный бонус — в этой закуске намного меньше жира и калорий. Идем готовить?

Как приготовить чипсы из баклажанов с пармезаном

Ингредиенты на 4 порции:

баклажан — 2 шт.;

соль — по вкусу;

масло подсолнечное — 10 мл;

прованские травы — 10 г;

пармезан тертый — 30 г.

Способ приготовления:

Баклажаны помойте, обсушите и нарежьте тоненькими кружочками. Посолите овощи и выложите между слоями бумажных полотенец. Сверху положите гнет и оставьте на полчаса — так вы избавитесь от влаги в баклажанах. После достаньте баклажаны и обсушите их. Противень смажьте маслом и выложите на него кружочки кабачков. Посыпьте их прованскими травами и тертым пармезаном. Отправьте блюдо в духовку на 15-20 минут при температуре 180°С до расплавления пармезана.

Подавайте такие баклажанные чипсы с вкусным соусом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!