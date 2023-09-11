Эта закуска будет на столе, пока есть баклажаны: фантастический рецепт овощных чипсов
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Прекрасный способ приобщить детей к овощам
Баклажаны — это не только вкусный, но и полезный овощ. У любителей "синеньких" никогда не возникает вопросов, как их приготовить: потрясающих рецептов видимо-невидимо.
Еще один невероятный рецепт нам предлагает Shuba. Чипсы из баклажанов с пармезаном — это вкусная и здоровая альтернатива магазинным снекам. Хрустящими тонкими ломтиками баклажанов с привкусом пармезана будут наслаждаться даже дети! К тому же, у них есть весьма существенный бонус — в этой закуске намного меньше жира и калорий. Идем готовить?
Как приготовить чипсы из баклажанов с пармезаном
Ингредиенты на 4 порции:
- баклажан — 2 шт.;
- соль — по вкусу;
- масло подсолнечное — 10 мл;
- прованские травы — 10 г;
- пармезан тертый — 30 г.
Способ приготовления:
- Баклажаны помойте, обсушите и нарежьте тоненькими кружочками.
- Посолите овощи и выложите между слоями бумажных полотенец. Сверху положите гнет и оставьте на полчаса — так вы избавитесь от влаги в баклажанах. После достаньте баклажаны и обсушите их.
- Противень смажьте маслом и выложите на него кружочки кабачков. Посыпьте их прованскими травами и тертым пармезаном.
- Отправьте блюдо в духовку на 15-20 минут при температуре 180°С до расплавления пармезана.
Подавайте такие баклажанные чипсы с вкусным соусом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!