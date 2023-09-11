За рецептом китайських кухарів: до таких котлет навіть гарнір не треба готувати
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Ситна страва із простих продуктів
Котлети – популярна страва української кухні. Кожен кулінар має свій особливий рецепт соковитих биточків і здається, що приготувати котлети по-новому вже неможливо.
А хочете дізнатися, як люблять їсти котлети в Китаї? У це складно повірити, але до них навіть не треба окремо готувати гарнір. "Клуб "Жіночі секрети" розповідає про неймовірний рецепт — річ у тому, що котлети тушкують у духовці разом із картоплею. Спробуємо?
Як приготувати китайські котлети
Інгредієнти:
- фарш — 600 г;
- манна крупа — 4 ст. л.;
- цибуля ріпчаста — 2 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- сіль — ½ ч. л.;
- перець чорний — щіпка;
- паприка — ½ ч. л.;
- коріандр — ½ ч. л.;
- картопля — 2 шт.;
- вода — 50 мл.
Спосіб приготування:
- Фарш змішуємо з манною крупою та залишаємо на 10 хвилин.
- У цей час режим, миємо і нарізаємо великими шматочками цибулю. Додаємо до нього яйця, занурювальним міксером перетворюємо інгредієнти на однорідну масу. Все солимо, перчимо, додаємо паприку та коріандр.
- Цибулеву масу, що вийшла, відправляємо у фарш, ретельно вимішуємо і відбиваємо м’ясну суміш. Змоченими у воді руками формуємо котлети.
- У сковороді розігріваємо олію, викладаємо котлети та обсмажуємо їх до рум’яної скоринки.
- Картоплю чистимо, нарізаємо тонкими пластинами та викладаємо в глибоку сковороду. Зверху викладаємо котлети.
- Заливаємо все водою, накриваємо кришкою і тушкуємо 15 хвилин на повільному вогні.
Пропонуємо також скуштувати котлети німецькою за рецептом "Телеграф". Це особливий вид насолоди.