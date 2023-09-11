За рецептом китайських кухарів: до таких котлет навіть гарнір не треба готувати

Ситна страва із простих продуктів

Котлети – популярна страва української кухні. Кожен кулінар має свій особливий рецепт соковитих биточків і здається, що приготувати котлети по-новому вже неможливо.

А хочете дізнатися, як люблять їсти котлети в Китаї? У це складно повірити, але до них навіть не треба окремо готувати гарнір. "Клуб "Жіночі секрети" розповідає про неймовірний рецепт — річ у тому, що котлети тушкують у духовці разом із картоплею. Спробуємо?

Як приготувати китайські котлети

Інгредієнти:

фарш — 600 г;

манна крупа — 4 ст. л.;

цибуля ріпчаста — 2 шт.;

яйця — 2 шт.;

сіль — ½ ч. л.;

перець чорний — щіпка;

паприка — ½ ч. л.;

коріандр — ½ ч. л.;

картопля — 2 шт.;

вода — 50 мл.

Спосіб приготування:

Фарш змішуємо з манною крупою та залишаємо на 10 хвилин. У цей час режим, миємо і нарізаємо великими шматочками цибулю. Додаємо до нього яйця, занурювальним міксером перетворюємо інгредієнти на однорідну масу. Все солимо, перчимо, додаємо паприку та коріандр. Цибулеву масу, що вийшла, відправляємо у фарш, ретельно вимішуємо і відбиваємо м’ясну суміш. Змоченими у воді руками формуємо котлети. У сковороді розігріваємо олію, викладаємо котлети та обсмажуємо їх до рум’яної скоринки. Картоплю чистимо, нарізаємо тонкими пластинами та викладаємо в глибоку сковороду. Зверху викладаємо котлети. Заливаємо все водою, накриваємо кришкою і тушкуємо 15 хвилин на повільному вогні.

Пропонуємо також скуштувати котлети німецькою за рецептом "Телеграф". Це особливий вид насолоди.