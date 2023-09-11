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По рецепту китайских поваров: к таким котлетам даже гарнир не надо готовить

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Котлеты по-китайски - необычное блюдо
Котлеты по-китайски - необычное блюдо. Фото souspark.ru

Сытное блюдо из простых продуктов

Котлеты — популярное блюдо украинской кухни. У каждого кулинара есть свой особый рецепт сочных биточков и кажется, что приготовить котлеты по-новому уже невозможно.

А хотите узнать, как любят есть котлеты в Китае? В это сложно поверить, но к ним даже не надо отдельно готовить гарнир. "Клуб "Женские секреты" рассказывает о невероятном рецепте — дело в том, что котлеты тушатся в духовке вместе с картофелем. Попробуем?

Как приготовить китайские котлеты

Ингредиенты:

  • фарш — 600 г;
  • манная крупа — 4 ст. л.;
  • лук репчатый — 2 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — ½ ч. л.;
  • перец черный — щепотка;
  • паприка — ½ ч. л.;
  • кориандр — ½ ч. л.;
  • картофель — 2 шт.;
  • вода — 50 мл.

Способ приготовления:

  1. Фарш смешиваем с манной крупой и оставляем на 10 минут.
  2. В этом время режим, моем и нарезаем крупными кусочками репчатый лук. Добавляем к нему яйца, погружным миксером превращаем ингредиенты в однородную массу. Все солим, перчим, добавляем паприку и кориандр.
  3. Получившуюся луковую массу отправляем в фарш, тщательно вымешиваем и отбиваем мясную смесь. Смоченными в воде руками формируем котлеты.
  4. В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем котлеты и обжариваем их до румяной корочки.
  5. Картофель чистим, нарезаем тонкими пластинами и выкладываем в глубокую сковороду. Сверху выкладываем котлеты.
  6. Заливаем все водой, накрываем крышкой и тушим 15 минут на медленном огне.

Предлагаем также попробовать котлеты по-немецки по рецепту "Телеграф". Это особый вид удовольствия.

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#Китай #Рецепт #Котлеты #Готовим дома