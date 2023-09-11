По рецепту китайских поваров: к таким котлетам даже гарнир не надо готовить
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Сытное блюдо из простых продуктов
Котлеты — популярное блюдо украинской кухни. У каждого кулинара есть свой особый рецепт сочных биточков и кажется, что приготовить котлеты по-новому уже невозможно.
А хотите узнать, как любят есть котлеты в Китае? В это сложно поверить, но к ним даже не надо отдельно готовить гарнир. "Клуб "Женские секреты" рассказывает о невероятном рецепте — дело в том, что котлеты тушатся в духовке вместе с картофелем. Попробуем?
Как приготовить китайские котлеты
Ингредиенты:
- фарш — 600 г;
- манная крупа — 4 ст. л.;
- лук репчатый — 2 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- соль — ½ ч. л.;
- перец черный — щепотка;
- паприка — ½ ч. л.;
- кориандр — ½ ч. л.;
- картофель — 2 шт.;
- вода — 50 мл.
Способ приготовления:
- Фарш смешиваем с манной крупой и оставляем на 10 минут.
- В этом время режим, моем и нарезаем крупными кусочками репчатый лук. Добавляем к нему яйца, погружным миксером превращаем ингредиенты в однородную массу. Все солим, перчим, добавляем паприку и кориандр.
- Получившуюся луковую массу отправляем в фарш, тщательно вымешиваем и отбиваем мясную смесь. Смоченными в воде руками формируем котлеты.
- В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем котлеты и обжариваем их до румяной корочки.
- Картофель чистим, нарезаем тонкими пластинами и выкладываем в глубокую сковороду. Сверху выкладываем котлеты.
- Заливаем все водой, накрываем крышкой и тушим 15 минут на медленном огне.
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