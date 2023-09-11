Підглянули в одеситів, приготували вдома: цей рецепт помідор випрошуватимуть усі сусіди

Таку закуску будете їсти відрами

Квашені помідори – неймовірно смачна закуска. У досвідченого кулінара завжди прихована пара — трійка рецептів цієї закуски.

Сьогодні разом із Foodoboz розповімо, як люблять такі помідори в Одесі. Така смачна та ароматна закуска підійде до будь-якої страви й сподобається вашим рідним.

Як приготувати квашені помідори "по-одеськи"

Інгредієнти:

помідори — 2 кг;

жовтий болгарський перець – 1 шт.;

гострий перець – 0,5 – 1 шт.;

петрушка — 45 г;

селера — 30 г;

часник — 15 — 20 г;

сіль — 1,5 ст. л.;

вода — 1,5 л.

Спосіб приготування:

Всі овочі та зелень миємо під проточною водою. Болгарський перець очищаємо від насіння, нарізаємо його дрібними кубиками та пересипаємо у глибоку тарілку. Гострий перець нарізаємо дрібними кубиками та додаємо в миску. Від великого та дуже гострого перцю краще взяти половинку. Селеру і петрушку дрібно нарізаємо, додаємо в миску з перцем. Чистимо часник — його необхідно роздавити ножем і при необхідності ще дрібно нарізати. Додаємо його в миску з нарізаною зеленню та перцем, солимо до свого смаку. Начинка готова. Кожен помідор надрізаємо ножем і фаршируємо начинкою, складаємо в каструлю, в якій будемо квасити. Для приготування розсолу в холодну воду додаємо сіль, ретельно перемішуємо і заливаємо помідори в каструлі. Накриваємо їх тарілкою та залишаємо на кухні в теплі на 2-3 доби. Після цього перекладаємо в зручний посуд і зберігаємо в холодильнику.

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