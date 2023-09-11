Подсмотрели у одесситов, приготовили дома: этот рецепт помидор будут выпрашивать все соседи
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Такую закуску будете есть ведрами
Квашеные помидоры — невероятно вкусная закуска. У опытного кулинара всегда припрятана пара — тройка рецептов этой закуски.
Сегодня вместе с Foodoboz расскажем, как любят такие помидорчики в Одессе. Такая вкусная и ароматная закуска подойдет к любому блюду и точно понравится вашим родным.
Как приготовить квашеные помидоры "по-одесски"
Ингредиенты:
- помидоры — 2 кг;
- желтый болгарский перец — 1 шт.;
- острый перец — 0,5 — 1 шт.;
- петрушка — 45 г;
- сельдерей — 30 г;
- чеснок — 15 — 20 г;
- соль — 1,5 ст. л.;
- вода — 1,5 л.
Способ приготовления:
- Все овощи и зелень моем под проточной водой.
- Болгарский перец очищаем от семечек, нарезаем его мелкими кубиками и пересыпаем в глубокую тарелку.
- Острый перец нарезаем мелкими кубиками и добавляем в миску. От крупного и очень острого перца лучше взять половинку.
- Сельдерей и петрушку мелко нарезаем, добавляем в миску с перцем.
- Чистим чеснок — его необходимо раздавить ножом и при необходимости еще мелко нарезать. Добавляем его в миску с нарезанной зеленью и перцем, солим по вкусу. Начинка готова.
- Каждый помидор надрезаем ножом и фаршируем начинкой, складываем в кастрюлю, в которой будем квасить.
- Для приготовления рассола в холодную воду добавляем соль, все тщательно перемешиваем и заливаем помидоры в кастрюле. Накрываем их тарелкой и оставляем на кухне в тепле на 2-3 суток. После перекладываем в удобную посуду и храним в холодильнике.
Рекомендуем также приготовить квашеные помидоры в банках без уксуса по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь вкусной закуской!