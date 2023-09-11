Подсмотрели у одесситов, приготовили дома: этот рецепт помидор будут выпрашивать все соседи

Такую закуску будете есть ведрами

Квашеные помидоры — невероятно вкусная закуска. У опытного кулинара всегда припрятана пара — тройка рецептов этой закуски.

Сегодня вместе с Foodoboz расскажем, как любят такие помидорчики в Одессе. Такая вкусная и ароматная закуска подойдет к любому блюду и точно понравится вашим родным.

Как приготовить квашеные помидоры "по-одесски"

Ингредиенты:

помидоры — 2 кг;

желтый болгарский перец — 1 шт.;

острый перец — 0,5 — 1 шт.;

петрушка — 45 г;

сельдерей — 30 г;

чеснок — 15 — 20 г;

соль — 1,5 ст. л.;

вода — 1,5 л.

Способ приготовления:

Все овощи и зелень моем под проточной водой. Болгарский перец очищаем от семечек, нарезаем его мелкими кубиками и пересыпаем в глубокую тарелку. Острый перец нарезаем мелкими кубиками и добавляем в миску. От крупного и очень острого перца лучше взять половинку. Сельдерей и петрушку мелко нарезаем, добавляем в миску с перцем. Чистим чеснок — его необходимо раздавить ножом и при необходимости еще мелко нарезать. Добавляем его в миску с нарезанной зеленью и перцем, солим по вкусу. Начинка готова. Каждый помидор надрезаем ножом и фаршируем начинкой, складываем в кастрюлю, в которой будем квасить. Для приготовления рассола в холодную воду добавляем соль, все тщательно перемешиваем и заливаем помидоры в кастрюле. Накрываем их тарелкой и оставляем на кухне в тепле на 2-3 суток. После перекладываем в удобную посуду и храним в холодильнике.

Рекомендуем также приготовить квашеные помидоры в банках без уксуса по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь вкусной закуской!