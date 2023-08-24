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Будут стоять всю зиму даже без уксуса: готовим квашеные помидоры в банках без лишней мороки

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Автор
Вкуснейшие квашеные помидоры
Вкуснейшие квашеные помидоры. Фото apostrophe.ua

Попробуйте этот рецепт — и он вам точно понравится

Летний сезон в самом разгаре. Для кулинаров это возможность заготовить на зиму любимых маринованных помидор. И если все рецепты уже перепробованы, настал черед экспериментов.

Сегодня мы предлагаем попробовать квашеные помидоры по рецепту theLime! Простые в приготовлении, такие томаты без уксуса зимой будут улетать за секунду — именно по этой причине советуем закрывать их побольше.

Как закрыть квашеные помидоры в банках

Ингредиенты на 3 банки по 3 л:

  • помидоры — 5 кг;
  • чеснок — 12 зубчиков;
  • горчичный порошок — 2 ч. л.;
  • листья хрена;
  • перец горький;
  • перец черный горошком;
  • лавровый лист;
  • петрушка, укроп (зонтики);
  • листья смородины;
  • листья малины;
  • листья вишни.

Ингредиенты для рассола:

  • вода — 5 л.;
  • сахар — 5 ст. л.;
  • соль каменная — 350 г.

Способ приготовления:

  1. Помидоры и зелень промываем под проточной водой и высушиваем.
  2. Чеснок очищаем от шелухи и разделяем на зубчики, разрезаем их на половинки.
  3. На дно банки выкладываем лавровый лист, несколько кусочков горького перца, 4-5 горошин черного перца, 4 зубчика чеснока. Следом отправляем в банку листья хрена, смородины, малины и вишни, а также пару веточек петрушки и зонтики укропа.
  4. Сверху выкладываем помидоры, на них — петрушку, зонтики укропа, листья смородины, вишни и хрена.
  5. Для приготовления рассола кипятим и остужаем, добавляем в нее сахар и соль, тщательно перемешиваем до полного растворения и заливаем помидоры.
  6. Ставим банки в глубокие тарелки и накрываем капроновыми крышками. Оставляем при комнатной температуре на 3 дня.
  7. Через указанный промежуток времени помидоры сверху посыпаем порошком горчицы — таким образом они не будут перекисать. Убираем банки в подвал или погреб для хранения.

Если не любите тратить время на стерилизацию, попробуйте сладкие маринованные помидоры по рецепту "Телеграфа". Готовьте и ешьте с удовольствием!

Теги:
#Рецепт #Помидоры #Заготовки на зиму #Готовим дома