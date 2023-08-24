Будут стоять всю зиму даже без уксуса: готовим квашеные помидоры в банках без лишней мороки
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Летний сезон в самом разгаре. Для кулинаров это возможность заготовить на зиму любимых маринованных помидор. И если все рецепты уже перепробованы, настал черед экспериментов.
Сегодня мы предлагаем попробовать квашеные помидоры по рецепту theLime! Простые в приготовлении, такие томаты без уксуса зимой будут улетать за секунду — именно по этой причине советуем закрывать их побольше.
Как закрыть квашеные помидоры в банках
Ингредиенты на 3 банки по 3 л:
- помидоры — 5 кг;
- чеснок — 12 зубчиков;
- горчичный порошок — 2 ч. л.;
- листья хрена;
- перец горький;
- перец черный горошком;
- лавровый лист;
- петрушка, укроп (зонтики);
- листья смородины;
- листья малины;
- листья вишни.
Ингредиенты для рассола:
- вода — 5 л.;
- сахар — 5 ст. л.;
- соль каменная — 350 г.
Способ приготовления:
- Помидоры и зелень промываем под проточной водой и высушиваем.
- Чеснок очищаем от шелухи и разделяем на зубчики, разрезаем их на половинки.
- На дно банки выкладываем лавровый лист, несколько кусочков горького перца, 4-5 горошин черного перца, 4 зубчика чеснока. Следом отправляем в банку листья хрена, смородины, малины и вишни, а также пару веточек петрушки и зонтики укропа.
- Сверху выкладываем помидоры, на них — петрушку, зонтики укропа, листья смородины, вишни и хрена.
- Для приготовления рассола кипятим и остужаем, добавляем в нее сахар и соль, тщательно перемешиваем до полного растворения и заливаем помидоры.
- Ставим банки в глубокие тарелки и накрываем капроновыми крышками. Оставляем при комнатной температуре на 3 дня.
- Через указанный промежуток времени помидоры сверху посыпаем порошком горчицы — таким образом они не будут перекисать. Убираем банки в подвал или погреб для хранения.
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