Будут стоять всю зиму даже без уксуса: готовим квашеные помидоры в банках без лишней мороки

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Летний сезон в самом разгаре. Для кулинаров это возможность заготовить на зиму любимых маринованных помидор. И если все рецепты уже перепробованы, настал черед экспериментов.

Сегодня мы предлагаем попробовать квашеные помидоры по рецепту theLime! Простые в приготовлении, такие томаты без уксуса зимой будут улетать за секунду — именно по этой причине советуем закрывать их побольше.

Как закрыть квашеные помидоры в банках

Ингредиенты на 3 банки по 3 л:

помидоры — 5 кг;

чеснок — 12 зубчиков;

горчичный порошок — 2 ч. л.;

листья хрена;

перец горький;

перец черный горошком;

лавровый лист;

петрушка, укроп (зонтики);

листья смородины;

листья малины;

листья вишни.

Ингредиенты для рассола:

вода — 5 л.;

сахар — 5 ст. л.;

соль каменная — 350 г.

Способ приготовления:

Помидоры и зелень промываем под проточной водой и высушиваем. Чеснок очищаем от шелухи и разделяем на зубчики, разрезаем их на половинки. На дно банки выкладываем лавровый лист, несколько кусочков горького перца, 4-5 горошин черного перца, 4 зубчика чеснока. Следом отправляем в банку листья хрена, смородины, малины и вишни, а также пару веточек петрушки и зонтики укропа. Сверху выкладываем помидоры, на них — петрушку, зонтики укропа, листья смородины, вишни и хрена. Для приготовления рассола кипятим и остужаем, добавляем в нее сахар и соль, тщательно перемешиваем до полного растворения и заливаем помидоры. Ставим банки в глубокие тарелки и накрываем капроновыми крышками. Оставляем при комнатной температуре на 3 дня. Через указанный промежуток времени помидоры сверху посыпаем порошком горчицы — таким образом они не будут перекисать. Убираем банки в подвал или погреб для хранения.

Если не любите тратить время на стерилизацию, попробуйте сладкие маринованные помидоры по рецепту "Телеграфа". Готовьте и ешьте с удовольствием!