Будете їсти по банці за раз: рецепт квашених помідорів від бабусі

Краще за класичний рецепт немає!

У сезон консервації кожен кулінар хоче зробити більше запасів на зиму. І якщо всі рецепти маринованих помідорів уже перепробувані, радимо звернути увагу на цей рецепт.

Smachnonews розповідає, як приготувати квашені помідори за класичним рецептом – саме такі ми всі їли у дитинстві. Прості в приготуванні, вони виходять настільки смачними, що ви готуватимете їх часто.

Як приготувати квашені помідори у відрі

Інгредієнти на 2 порції:

4,5 кілограма помідорів;

1 пучок стебла селери;

1 – 3 головки часнику;

3 — 4 штуки гострого перцю;

30 — 40 грамів хрону;

зелень кропу.

Спосіб приготування:

Помідори миємо під проточною водою, ножем або зубочисткою проколюємо їх у кількох місцях. Кріп, селеру, гострий перець і хрін миємо, а часник очищаємо від лушпиння. Усі інгредієнти ріжимо довільними шматочками. З гострого перцю вичищаємо насіння. На дно чистого відра викладаємо трохи кропу, селери, хрону, гострого перцю та часнику, потім шар помідорів. Шари повторюємо доти, доки не заповниться посуд. У каструлю заливаємо воду, додаємо сіль та цукор, перемішуємо, щоб усі кристали розчинилися. Отриманим маринадом заливаємо помідори, зверху накриваємо тарілкою та кладемо прес. Залишаємо при кімнатній температурі на 5 – 7 днів, а потім забираємо в холодильник чи льох.

Подавайте такі помідори до улюблених м’ясних страв за рецептом "Телеграфа" та подавайте. Смачного.