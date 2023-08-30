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Будете їсти по банці за раз: рецепт квашених помідорів від бабусі

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ви будете ласувати такими помідорами із задоволенням
Ви будете ласувати такими помідорами із задоволенням. Фото smachnonews.24tv.ua

Краще за класичний рецепт немає!

У сезон консервації кожен кулінар хоче зробити більше запасів на зиму. І якщо всі рецепти маринованих помідорів уже перепробувані, радимо звернути увагу на цей рецепт.

Smachnonews розповідає, як приготувати квашені помідори за класичним рецептом – саме такі ми всі їли у дитинстві. Прості в приготуванні, вони виходять настільки смачними, що ви готуватимете їх часто.

Як приготувати квашені помідори у відрі

Інгредієнти на 2 порції:

  • 4,5 кілограма помідорів;
  • 1 пучок стебла селери;
  • 1 – 3 головки часнику;
  • 3 — 4 штуки гострого перцю;
  • 30 — 40 грамів хрону;
  • зелень кропу.

Спосіб приготування:

  1. Помідори миємо під проточною водою, ножем або зубочисткою проколюємо їх у кількох місцях.
  2. Кріп, селеру, гострий перець і хрін миємо, а часник очищаємо від лушпиння. Усі інгредієнти ріжимо довільними шматочками. З гострого перцю вичищаємо насіння.
  3. На дно чистого відра викладаємо трохи кропу, селери, хрону, гострого перцю та часнику, потім шар помідорів. Шари повторюємо доти, доки не заповниться посуд.
  4. У каструлю заливаємо воду, додаємо сіль та цукор, перемішуємо, щоб усі кристали розчинилися.
  5. Отриманим маринадом заливаємо помідори, зверху накриваємо тарілкою та кладемо прес.
  6. Залишаємо при кімнатній температурі на 5 – 7 днів, а потім забираємо в холодильник чи льох.

Подавайте такі помідори до улюблених м’ясних страв за рецептом "Телеграфа" та подавайте. Смачного.

Теги:
#Рецепт #Помідори #Заготовки на зиму #Готуємо вдома