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Ідеально для пікніка на початку осені: готуємо шашлик на квасі

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Настав час для фантастичного шашлику на квасі
Настав час для фантастичного шашлику на квасі. Фото vazhnoznat.com

Ви ще так не готували!

Осінь вже вступає у свої права і вечорами вже відчувається зовсім не літня прохолода. Для останніх за сезон вилазок ідеально підійде шашлик на квасі. Ця страва – вибір справжніх гурманів.

"Важно знать" уточнює, що смачне м’ясо вийде лише з правильним квасом. Тут слід пам’ятати: нам не підійде гіркий напій, ми використовуватимемо магазинний солодкий квас. Порадуйте себе та близьких смачним, соковитим шашличком в останні теплі дні.

Як приготувати шашлик на квасі

Інгредієнти:

  • 2 л квасу;
  • 2 цибулини;
  • 2 ст. л. меду;
  • рослинна олія;
  • сіль, мелений чорний перець, червоний перець — на смак.

Спосіб приготування:

  1. Рослинну олію змішайте із сіллю та двома видами перцю, додайте мед.
  2. Цибулю наріжте півкільцями, злегка розімніть із сіллю і крапелькою меду, відправте до олії.
  3. М’ясо перемішайте з цибульною масою, і все залийте квасом. Майбутній шашлик накрийте кришкою та заберіть на 2–3 години в холодильник.
  4. Через указаний час нанижіть м’ясо на шпажки. Запікайте шашлик до появи золотистої хрусткої скоринки.

Раніше "Телеграф" розповідав, які продукти можуть зіпсувати шашлик. Ваші друзі будуть постійно таку страву.

Теги:
#Рецепт #Шашлик #Квас #Готуємо вдома