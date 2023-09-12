Ідеально для пікніка на початку осені: готуємо шашлик на квасі
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Ви ще так не готували!
Осінь вже вступає у свої права і вечорами вже відчувається зовсім не літня прохолода. Для останніх за сезон вилазок ідеально підійде шашлик на квасі. Ця страва – вибір справжніх гурманів.
"Важно знать" уточнює, що смачне м’ясо вийде лише з правильним квасом. Тут слід пам’ятати: нам не підійде гіркий напій, ми використовуватимемо магазинний солодкий квас. Порадуйте себе та близьких смачним, соковитим шашличком в останні теплі дні.
Як приготувати шашлик на квасі
Інгредієнти:
- 2 л квасу;
- 2 цибулини;
- 2 ст. л. меду;
- рослинна олія;
- сіль, мелений чорний перець, червоний перець — на смак.
Спосіб приготування:
- Рослинну олію змішайте із сіллю та двома видами перцю, додайте мед.
- Цибулю наріжте півкільцями, злегка розімніть із сіллю і крапелькою меду, відправте до олії.
- М’ясо перемішайте з цибульною масою, і все залийте квасом. Майбутній шашлик накрийте кришкою та заберіть на 2–3 години в холодильник.
- Через указаний час нанижіть м’ясо на шпажки. Запікайте шашлик до появи золотистої хрусткої скоринки.
Раніше "Телеграф" розповідав, які продукти можуть зіпсувати шашлик. Ваші друзі будуть постійно таку страву.