Ідеально для пікніка на початку осені: готуємо шашлик на квасі

Ви ще так не готували!

Осінь вже вступає у свої права і вечорами вже відчувається зовсім не літня прохолода. Для останніх за сезон вилазок ідеально підійде шашлик на квасі. Ця страва – вибір справжніх гурманів.

"Важно знать" уточнює, що смачне м’ясо вийде лише з правильним квасом. Тут слід пам’ятати: нам не підійде гіркий напій, ми використовуватимемо магазинний солодкий квас. Порадуйте себе та близьких смачним, соковитим шашличком в останні теплі дні.

Як приготувати шашлик на квасі

Інгредієнти:

2 л квасу;

2 цибулини;

2 ст. л. меду;

рослинна олія;

сіль, мелений чорний перець, червоний перець — на смак.

Спосіб приготування:

Рослинну олію змішайте із сіллю та двома видами перцю, додайте мед. Цибулю наріжте півкільцями, злегка розімніть із сіллю і крапелькою меду, відправте до олії. М’ясо перемішайте з цибульною масою, і все залийте квасом. Майбутній шашлик накрийте кришкою та заберіть на 2–3 години в холодильник. Через указаний час нанижіть м’ясо на шпажки. Запікайте шашлик до появи золотистої хрусткої скоринки.

Раніше "Телеграф" розповідав, які продукти можуть зіпсувати шашлик. Ваші друзі будуть постійно таку страву.