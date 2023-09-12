Идеально для пикника в начале осени: готовим шашлык на квасе

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Осень уже вступает в свои права и вечерами уже чувствуется совсем не летняя прохлада. Для последних за сезон вылазок идеально подойдет шашлык на квасе. Это блюдо — выбор истинных гурманов.

"Важно знать" уточняет, что вкусное мясо получится лишь с правильным квасом. Здесь следует помнить: нам не подойдет горьковатый напиток, мы будем использовать магазинный сладкий квас. Порадуйте себя и близких вкусным, сочным шашлычком в последние теплые деньки.

Как приготовить шашлык на квасе

Ингредиенты:

2 л кваса;

2 луковицы;

2 ст. л. мёда;

растительное масло;

соль, молотый черный перец, красный перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Растительное масло смешайте с солью и двумя видами перца, добавьте мед. Лук нарежьте полукольцами, слегка разомните с солью и капелькой мёда, отправьте к растительному маслу. Мясо перемешайте с луковой массой, и всё залейте квасом. Будущий шашлык накройте крышкой и уберите на 2–3 часа в холодильник. Через указанное время нанижите мясо на шпажки. Запекайте шашлык до появления золотистой хрустящей корочки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие продукты могут испортить шашлык. Ваши друзья будут постоянно такое блюдо.