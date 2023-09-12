Укр

Идеально для пикника в начале осени: готовим шашлык на квасе

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Пришло время для фантастического шашлыка на квасе
Пришло время для фантастического шашлыка на квасе. Фото vazhnoznat.com

Вы так еще не готовили!

Осень уже вступает в свои права и вечерами уже чувствуется совсем не летняя прохлада. Для последних за сезон вылазок идеально подойдет шашлык на квасе. Это блюдо — выбор истинных гурманов.

"Важно знать" уточняет, что вкусное мясо получится лишь с правильным квасом. Здесь следует помнить: нам не подойдет горьковатый напиток, мы будем использовать магазинный сладкий квас. Порадуйте себя и близких вкусным, сочным шашлычком в последние теплые деньки.

Как приготовить шашлык на квасе

Ингредиенты:

  • 2 л кваса;
  • 2 луковицы;
  • 2 ст. л. мёда;
  • растительное масло;
  • соль, молотый черный перец, красный перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Растительное масло смешайте с солью и двумя видами перца, добавьте мед.
  2. Лук нарежьте полукольцами, слегка разомните с солью и капелькой мёда, отправьте к растительному маслу.
  3. Мясо перемешайте с луковой массой, и всё залейте квасом. Будущий шашлык накройте крышкой и уберите на 2–3 часа в холодильник.
  4. Через указанное время нанижите мясо на шпажки. Запекайте шашлык до появления золотистой хрустящей корочки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие продукты могут испортить шашлык. Ваши друзья будут постоянно такое блюдо.

Теги:
#Рецепт #Шашлык #Квас #Готовим дома