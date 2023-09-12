Идеально для пикника в начале осени: готовим шашлык на квасе
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Вы так еще не готовили!
Осень уже вступает в свои права и вечерами уже чувствуется совсем не летняя прохлада. Для последних за сезон вылазок идеально подойдет шашлык на квасе. Это блюдо — выбор истинных гурманов.
"Важно знать" уточняет, что вкусное мясо получится лишь с правильным квасом. Здесь следует помнить: нам не подойдет горьковатый напиток, мы будем использовать магазинный сладкий квас. Порадуйте себя и близких вкусным, сочным шашлычком в последние теплые деньки.
Как приготовить шашлык на квасе
Ингредиенты:
- 2 л кваса;
- 2 луковицы;
- 2 ст. л. мёда;
- растительное масло;
- соль, молотый черный перец, красный перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Растительное масло смешайте с солью и двумя видами перца, добавьте мед.
- Лук нарежьте полукольцами, слегка разомните с солью и капелькой мёда, отправьте к растительному маслу.
- Мясо перемешайте с луковой массой, и всё залейте квасом. Будущий шашлык накройте крышкой и уберите на 2–3 часа в холодильник.
- Через указанное время нанижите мясо на шпажки. Запекайте шашлык до появления золотистой хрустящей корочки.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие продукты могут испортить шашлык. Ваши друзья будут постоянно такое блюдо.