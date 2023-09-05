Советы опытных мясоедов: продукты, которые могут испортить шашлык

Ваши друзья будут просить шашлык постоянно

Ароматный шашлык – король летнего застолья. Для приготовления идеального блюда важно все: и мясо, и маринад, и даже посуда, в которой маринуется мясо.

Очень важно знать определенные секреты для идеального и сочного блюда и соблюдать баланс вкусов. В противном случае блюдо получится пересушенным или даже горьким.О "шашлычных" секретах и поговорим вместе с "24 Канал".

Какие продукты могут испортить шашлык

В это сложно поверить, но существует несколько "запретных" для шашлыка специй. Они могут перебить вкус мяса или сделать его жестким.

К таким специям относятся:

гвоздика;

мускатный орех;

кардамон;

имбирь;

корица;

розмарин.

Эти специи могут добавить мясу горький или терпкий вкус, а также сделать его жестким. Также важно не переборщить с пряностями, поскольку это тоже может его испортить. Лучше добавлять специи в небольшом количестве и попробовать мясо, чтобы убедиться, что оно не пересолено.

Безусловно, лимоны, лаймы и апельсины могут добавить остроты в маринад, однако лучше их не оставлять в контакте с мясом в течение длительного времени. Кислота может испортить вкус шашлыка.

Сахар, мед или кленовый сироп могут добавить мясо сладости и помочь карамелизовать его во время приготовления на гриле. Однако избыточное количество сладости в маринаде может привести к тому, что мясо легко подгорит. Кроме того, большое количество сахара может маскировать естественный вкус мяса.

Попробуйте приготовить шашлык с лимонной кислотой по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь теплыми днями!