Поради досвідчених м’ясоїдів: продукти, які можуть зіпсувати шашлик

Ваші друзі будуть просити шашлик постійно

Ароматний шашлик – король літнього застілля. Для приготування ідеальної страви важливо все: і м’ясо, і маринад, і навіть посуд, у якому маринується м’ясо.

Дуже важливо знати певні секрети для ідеальної та соковитої страви та дотримуватися балансу смаків. В іншому випадку страва вийде пересушеною або навіть гіркою. Про "шашличні" секрети та поговоримо разом з "24 Канал".

Які продукти можуть зіпсувати шашлик

У це складно повірити, але існує кілька "заборонених" для шашлику спецій. Вони можуть перебити смак м’яса або зробити його твердим.

До таких спецій належать:

гвоздика;

мускатний горіх;

кардамон;

імбир;

кориця;

розмарин.

Ці спеції можуть додати м’ясу гіркий або терпкий смак і зробити його жорстким. Також важливо не переборщити із прянощами, оскільки це теж може його зіпсувати. Краще додавати спеції в невеликій кількості та скуштувати м’ясо, щоб переконатися, що воно не пересолене.

Безумовно, лимони, лайми та апельсини можуть додати гостроти в маринад, проте краще не залишати їх у контакті з м’ясом протягом тривалого часу. Кислота може зіпсувати смак шашлику.

Цукор, мед або кленовий сироп можуть додати м’ясо солодощі та допомогти карамелізувати його під час приготування на грилі. Однак надмірна кількість солодощів у маринаді може призвести до того, що м’ясо легко підгорить. Крім того, велика кількість цукру може маскувати природний смак м’яса.

Спробуйте приготувати шашлик із лимонною кислотою за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь теплими днями!