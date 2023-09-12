За старовинним рецептом турецьких кухарів: готуємо загадкові овочеві котлети мюджвет
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Соковиті, ароматні м’ясні биточки ми готуємо досить часто. Сьогодні пропонуємо урізноманітнити "котлетне" меню незвичайною стравою — овочевими котлетами з кабачків по-турецьки під назвою мюджвер.
Строго кажучи, мюджвер — це не назва страви, а техніка приготування. Основний продукт ріжеться невеликими шматочками та з’єднується з іншими інгредієнтами, після чого формуються невеликі котлетки та обсмажуються в олії. Кулінарні книги османського періоду відносили мюджвер у розділ до котлет, але ми разом із Shuba приготуємо в такий спосіб биточки з кабачків.
Як приготувати овочеві котлети з кабачків по-турецьки
Інгредієнти на 2 порції:
- кабачки — 2 шт.;
- морква — 1 шт.;
- цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;
- яйце куряче, велике — 1 шт.;
- борошно — 3 ст. л.;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;
- рослинна олія.
Спосіб приготування:
- Овочі помийте, моркву та цибулю почистьте і відіжміть сік.
- В отриману масу вбийте яйце, додайте борошно, сіль соль і перець, все перемішайте.
- Розігрійте сковороду з олією. Котлетки викладайте ложкою і смажте на середньому вогні до золотистої скоринки обох сторін. Котлети готові.
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