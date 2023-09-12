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За старовинним рецептом турецьких кухарів: готуємо загадкові овочеві котлети мюджвет

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Це чудовий варіант приготування кабачків
Це чудовий варіант приготування кабачків. Фото shuba.life

Спробуйте — і ви готуватимете так весь час

Соковиті, ароматні м’ясні биточки ми готуємо досить часто. Сьогодні пропонуємо урізноманітнити "котлетне" меню незвичайною стравою — овочевими котлетами з кабачків по-турецьки під назвою мюджвер.

Строго кажучи, мюджвер — це не назва страви, а техніка приготування. Основний продукт ріжеться невеликими шматочками та з’єднується з іншими інгредієнтами, після чого формуються невеликі котлетки та обсмажуються в олії. Кулінарні книги османського періоду відносили мюджвер у розділ до котлет, але ми разом із Shuba приготуємо в такий спосіб биточки з кабачків.

Як приготувати овочеві котлети з кабачків по-турецьки

Інгредієнти на 2 порції:

  • кабачки — 2 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;
  • яйце куряче, велике — 1 шт.;
  • борошно — 3 ст. л.;
  • сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;
  • рослинна олія.

Спосіб приготування:

  1. Овочі помийте, моркву та цибулю почистьте і відіжміть сік.
  2. В отриману масу вбийте яйце, додайте борошно, сіль соль і перець, все перемішайте.
  3. Розігрійте сковороду з олією. Котлетки викладайте ложкою і смажте на середньому вогні до золотистої скоринки обох сторін. Котлети готові.

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Теги:
#Туреччина #Рецепт #Кабачки #Котлети #Готуємо вдома