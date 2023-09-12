По старинному рецепту турецких поваров: готовим загадочные овощные котлеты мюджвет
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Попробуйте — и вы будете готовить так все время
Сочные, ароматные мясные биточки мы готовим достаточно часто. Сегодня предлагаем разнообразить "котлетное" меню необычным блюдом — овощными котлетами из кабачков по-турецки под названием мюджвер.
Строго говоря мюджвер — это не название блюда, а техника приготовления. Основной продукт режется небольшими кусочками и соединяется с другими ингредиентами, после чего формируются небольшие котлетки и обжариваются в масле. Кулинарные книги османского периода относили мюджвер в раздел к котлетам, но мы вместе с Shuba приготовим таким способом биточки из кабачков.
Как приготовить овощные котлеты из кабачков по-турецки
Ингредиенты на 2 порции:
- кабачки — 2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- лук желтый репчатый — 1 шт.;
- яйцо куриное, большое — 1 шт.;
- мука — 3 ст. л.;
- соль, перец черный молотый — по вкусу;
- растительное масло.
Способ приготовления:
- Овощи помойте, морковь и лук почистите. Со старых кабачков снимите кожицу и удалите семена.
- Все овощи натрите на терку, сложите в миску и отожмите сок.
- В полученную массу вбейте яйцо, добавьте муку, соль и перец, все перемешайте.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом. Котлетки выкладывайте ложкой и жарьте на среднем огне до золотистой корочки обеих сторон. Котлеты готовы.
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