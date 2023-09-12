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І до пасти, і в піцу, і просто на скибочку хліба: такий соус дуже люблять в Італії

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Він точно стане в пригоді вам взимку
Він точно стане в пригоді вам взимку. Фото shuba.life

Цим соусом ви будете насолоджуватися всю зиму

Якщо ми говоримо про італійську кухню, то перше, що спадає на думку — це улюблена піца або паста. А ви знали, що в Італії також люблять соус із в’ялених помідорів?

Цей соус ви можете додавати до тієї ж піци чи пасти, м’яса чи риби. Страву за рецептом Shuba можна використовувати навіть замість намазки: просто викладіть соус на скибочку хліба з вершковим сиром. Повірте – це неймовірно смачно.

Як приготувати соус з в’ялених помідорів

Інгредієнти на 4 порції:

  • томати — 1 кг;
  • приправа "Італійські трави" — 15 г;
  • часник сушений — 10 г;
  • оливкова олія — 60 мл;
  • оцет бальзамічний — 40 мл;
  • перець чорний мелений, цукор, кам’яна сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Помідори промийте, обсушіть і наріжте на чверті.
  2. Деко застелите пергаментом і викладіть на нього одним шаром шматочки помідорів шкіркою вниз. Посоліть їх, поперчіть і посипте "Італійськими травами", побризкайте оливковою олією.
  3. Духовку розігрійте до 120-140 градусів, помістіть деко і запікайте помідори 2 години. Через вказаний час дістаньте овочі, дайте їм охолонути.
  4. Охолоджені помідори викладіть у чашу блендера, туди додайте бальзамічний оцет і подрібніть до однорідної маси. Посоліть, поперчіть, додайте сушений часник і перемішайте.
  5. Отриману масу розкладіть в стерилізовані банки, закрийте кришками та зберігайте в холодильнику.

Бажаєте спробувати справжній італійський десерт? Спробуйте приготувати його за рецептом "Телеграфа" !

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