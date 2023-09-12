І до пасти, і в піцу, і просто на скибочку хліба: такий соус дуже люблять в Італії
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Цим соусом ви будете насолоджуватися всю зиму
Якщо ми говоримо про італійську кухню, то перше, що спадає на думку — це улюблена піца або паста. А ви знали, що в Італії також люблять соус із в’ялених помідорів?
Цей соус ви можете додавати до тієї ж піци чи пасти, м’яса чи риби. Страву за рецептом Shuba можна використовувати навіть замість намазки: просто викладіть соус на скибочку хліба з вершковим сиром. Повірте – це неймовірно смачно.
Як приготувати соус з в’ялених помідорів
Інгредієнти на 4 порції:
- томати — 1 кг;
- приправа "Італійські трави" — 15 г;
- часник сушений — 10 г;
- оливкова олія — 60 мл;
- оцет бальзамічний — 40 мл;
- перець чорний мелений, цукор, кам’яна сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Помідори промийте, обсушіть і наріжте на чверті.
- Деко застелите пергаментом і викладіть на нього одним шаром шматочки помідорів шкіркою вниз. Посоліть їх, поперчіть і посипте "Італійськими травами", побризкайте оливковою олією.
- Духовку розігрійте до 120-140 градусів, помістіть деко і запікайте помідори 2 години. Через вказаний час дістаньте овочі, дайте їм охолонути.
- Охолоджені помідори викладіть у чашу блендера, туди додайте бальзамічний оцет і подрібніть до однорідної маси. Посоліть, поперчіть, додайте сушений часник і перемішайте.
- Отриману масу розкладіть в стерилізовані банки, закрийте кришками та зберігайте в холодильнику.
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