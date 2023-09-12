И к пасте, и в пиццу, и просто на ломтик хлеба: такой соус очень любят в Италии
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Этим соусом вы будете наслаждаться всю зиму
Если мы говорим об итальянской кухне, то первое, что приходит в голову — это любимая пицца или паста. А вы знали, что в Италии также любят соус из вяленых помидор?
Этот соус вы можете добавлять к той же пицце или пасте, мясу или рыбе. Блюдо по рецепту Shuba можно использовать даже вместо намазки: просто выложите соус на ломтик хлеба со сливочным сыром. Поверьте — это невероятно вкусно.
Как приготовить соус из вяленых помидоров по-итальянски
Ингредиенты на 4 порции:
- томаты — 1 кг;
- приправа "Итальянские травы" — 15 г;
- чеснок сушеный — 10 г;
- оливковое масло — 60 мл;
- уксус бальзамический — 40 мл;
- перец черный молотый, сахар, соль каменная — по вкусу.
Способ приготовления:
- Помидоры промойте, обсушите и порежьте на четверти.
- Противень застелите пергаментом и выложите на него одним слоем кусочки помидоров кожурой вниз. Посолите их, поперчите и посыпьте "Итальянскими травами", побрызгайте оливковым маслом.
- Духовку разогрейте до 120-140 градусов, поместите противень и запекайте помидоры 2 часа. Через указанное время достаньте овощи, дайте им остыть.
- Охлажденные помидоры выложите в чашу блендера, туда же добавьте бальзамический уксус и размельчите до однородной массы. Посолите, поперчите, добавьте сушеный чеснок и перемешайте.
- Полученную массу разложите массу в стерилизованные банки, закройте крышками и храните в холодильнике.
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