И к пасте, и в пиццу, и просто на ломтик хлеба: такой соус очень любят в Италии

Этим соусом вы будете наслаждаться всю зиму

Если мы говорим об итальянской кухне, то первое, что приходит в голову — это любимая пицца или паста. А вы знали, что в Италии также любят соус из вяленых помидор?

Этот соус вы можете добавлять к той же пицце или пасте, мясу или рыбе. Блюдо по рецепту Shuba можно использовать даже вместо намазки: просто выложите соус на ломтик хлеба со сливочным сыром. Поверьте — это невероятно вкусно.

Как приготовить соус из вяленых помидоров по-итальянски

Ингредиенты на 4 порции:

томаты — 1 кг;

приправа "Итальянские травы" — 15 г;

чеснок сушеный — 10 г;

оливковое масло — 60 мл;

уксус бальзамический — 40 мл;

перец черный молотый, сахар, соль каменная — по вкусу.

Способ приготовления:

Помидоры промойте, обсушите и порежьте на четверти. Противень застелите пергаментом и выложите на него одним слоем кусочки помидоров кожурой вниз. Посолите их, поперчите и посыпьте "Итальянскими травами", побрызгайте оливковым маслом. Духовку разогрейте до 120-140 градусов, поместите противень и запекайте помидоры 2 часа. Через указанное время достаньте овощи, дайте им остыть. Охлажденные помидоры выложите в чашу блендера, туда же добавьте бальзамический уксус и размельчите до однородной массы. Посолите, поперчите, добавьте сушеный чеснок и перемешайте. Полученную массу разложите массу в стерилизованные банки, закройте крышками и храните в холодильнике.

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