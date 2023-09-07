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И к утреннему кофе, и к семейным посиделкам: как готовят яблочный пирог в Италии

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Яблочный пирог - отличная альтернатива классической шарлотке
Яблочный пирог - отличная альтернатива классической шарлотке. Фото Unian.net

Выпечка получится ароматной и невероятно вкусной

Любите выпечку с яблоками, но хотите попробовать что-то, кроме классической шарлотки? Предлагаем "окунуться" в Италию и попробовать итальянский яблочный пирог.

Эта нежная, ароматная и невероятно вкусная домашняя выпечка по рецепту "УНИАН" будет уместна и к утреннему кофе, и к семейному чаепитию.

Как приготовить итальянский деревенский яблочный пирог

Ингредиенты:

  • мука — 240 г;
  • яичные желтки (крупные) — 3 шт.;
  • сахар — 150 г + 3 ст. л.;
  • молоко комнатной температуры — 185 мл;
  • сливочное масло — 75 г;
  • разрыхлитель — 1,5 ч. л.;
  • соль — ¼ ч. л.;
  • яблоки (среднего размера) — 6 шт.

Способ приготовления:

  1. Яичные желтки соединить с сахаром, взбить венчиком или миксером, пока масса не посветлеет и сахар не начнет растворяться.
  2. Масло растопить, чуть более половины влить в яичную массу, остальное отложить.
  3. В тесто добавить молоко, перемешать или еще немного взбить до однородности.
  4. В тесто просеять муку с разрыхлителем, перемешать ложкой — должно получиться тесто средней густоты.
  5. Форму застелить пергаментом, смазать небольшим количеством растопленного масла, выложить тесто и разровнять лопаткой.
  6. Яблоки помыть, очистить от сердцевины и кожуры, нарезать на небольшие дольки и выложить вертикально поверх теста, слегка утапливая в нем.
  7. Полить пирог растопленным маслом, а затем посыпать тремя ложками сахара.
  8. Духовку разогреть до 180°С, отправить туда форму. Выпекать пирог следует на среднем огне 45 минут до золотистого оттенка и мягкости яблок. Слегка остудить, переложить на блюдо и подавать.

Предлагаем также приготовить яблочный пирог "Три стакана" по рецепту "Телеграфа". Это прекрасный вариант вкусного пирога.

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