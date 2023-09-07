И к утреннему кофе, и к семейным посиделкам: как готовят яблочный пирог в Италии
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Выпечка получится ароматной и невероятно вкусной
Любите выпечку с яблоками, но хотите попробовать что-то, кроме классической шарлотки? Предлагаем "окунуться" в Италию и попробовать итальянский яблочный пирог.
Эта нежная, ароматная и невероятно вкусная домашняя выпечка по рецепту "УНИАН" будет уместна и к утреннему кофе, и к семейному чаепитию.
Как приготовить итальянский деревенский яблочный пирог
Ингредиенты:
- мука — 240 г;
- яичные желтки (крупные) — 3 шт.;
- сахар — 150 г + 3 ст. л.;
- молоко комнатной температуры — 185 мл;
- сливочное масло — 75 г;
- разрыхлитель — 1,5 ч. л.;
- соль — ¼ ч. л.;
- яблоки (среднего размера) — 6 шт.
Способ приготовления:
- Яичные желтки соединить с сахаром, взбить венчиком или миксером, пока масса не посветлеет и сахар не начнет растворяться.
- Масло растопить, чуть более половины влить в яичную массу, остальное отложить.
- В тесто добавить молоко, перемешать или еще немного взбить до однородности.
- В тесто просеять муку с разрыхлителем, перемешать ложкой — должно получиться тесто средней густоты.
- Форму застелить пергаментом, смазать небольшим количеством растопленного масла, выложить тесто и разровнять лопаткой.
- Яблоки помыть, очистить от сердцевины и кожуры, нарезать на небольшие дольки и выложить вертикально поверх теста, слегка утапливая в нем.
- Полить пирог растопленным маслом, а затем посыпать тремя ложками сахара.
- Духовку разогреть до 180°С, отправить туда форму. Выпекать пирог следует на среднем огне 45 минут до золотистого оттенка и мягкости яблок. Слегка остудить, переложить на блюдо и подавать.
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