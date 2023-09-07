И к утреннему кофе, и к семейным посиделкам: как готовят яблочный пирог в Италии

Выпечка получится ароматной и невероятно вкусной

Любите выпечку с яблоками, но хотите попробовать что-то, кроме классической шарлотки? Предлагаем "окунуться" в Италию и попробовать итальянский яблочный пирог.

Эта нежная, ароматная и невероятно вкусная домашняя выпечка по рецепту "УНИАН" будет уместна и к утреннему кофе, и к семейному чаепитию.

Как приготовить итальянский деревенский яблочный пирог

Ингредиенты:

мука — 240 г;

яичные желтки (крупные) — 3 шт.;

сахар — 150 г + 3 ст. л.;

молоко комнатной температуры — 185 мл;

сливочное масло — 75 г;

разрыхлитель — 1,5 ч. л.;

соль — ¼ ч. л.;

яблоки (среднего размера) — 6 шт.

Способ приготовления:

Яичные желтки соединить с сахаром, взбить венчиком или миксером, пока масса не посветлеет и сахар не начнет растворяться. Масло растопить, чуть более половины влить в яичную массу, остальное отложить. В тесто добавить молоко, перемешать или еще немного взбить до однородности. В тесто просеять муку с разрыхлителем, перемешать ложкой — должно получиться тесто средней густоты. Форму застелить пергаментом, смазать небольшим количеством растопленного масла, выложить тесто и разровнять лопаткой. Яблоки помыть, очистить от сердцевины и кожуры, нарезать на небольшие дольки и выложить вертикально поверх теста, слегка утапливая в нем. Полить пирог растопленным маслом, а затем посыпать тремя ложками сахара. Духовку разогреть до 180°С, отправить туда форму. Выпекать пирог следует на среднем огне 45 минут до золотистого оттенка и мягкости яблок. Слегка остудить, переложить на блюдо и подавать.

Предлагаем также приготовить яблочный пирог "Три стакана" по рецепту "Телеграфа". Это прекрасный вариант вкусного пирога.