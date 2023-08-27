Для этого напитка будете покупать яблоки ящиками: рецепт освежающего компота

Заменит покупную Кока-Колу и Живчик

В летнюю жару хочется пить побольше жидкости. Покупная газировка — не самый полезный напиток, а приготовленные дома гораздо вкуснее и полезнее. Чего стоит освежающий апельсиновый лимонад или хлебный квас!

Еще одно спасение в сильную жару — это компоты. Их можно пить дома, носить с собой, брать на пикники. Именно поэтому компот из свежих яблок по рецепту Food Oboz — то, что вам нужно. Напиток с особым вкусом и ароматом приготовить очень легко и без особых трат на дополнительные ингредиенты. Вам понадобится пара яблок, лимонная кислота, гвоздика, немного сахара и вода. Пробуем?

Как приготовить компот из свежих яблок

Ингредиенты:

вода — 2,5 л;

средние по размеру яблоки — 2 шт.;

лимонная кислота — 1/2 ч. л.;

гвоздика — 3 шт.;

сахар — 4 ст. л.

Способ приготовления:

Яблоки моем, нарезаем их на кубики среднего размера и отправляем в кастрюлю. Туда же добавляем сахар, гвоздику для аромата и лимонную кислоту. Все ингредиенты заливаем холодной фильтрованной водой. Кастрюлю ставим на огонь, доводим воду до кипения и варим на маленьком огне в течение 20 минут. По желанию можно добавить еще сахара и лимонного сока. Готовый компот накрываем крышкой, настаиваем на протяжении 20 минут, процеживаем через сито и подаем к столу. Приятного!

Приготовьте также квас каркаде по рецепту "Телеграфа". Он также охладит и спасет вас от жары.