Для этого напитка будете покупать яблоки ящиками: рецепт освежающего компота
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Заменит покупную Кока-Колу и Живчик
В летнюю жару хочется пить побольше жидкости. Покупная газировка — не самый полезный напиток, а приготовленные дома гораздо вкуснее и полезнее. Чего стоит освежающий апельсиновый лимонад или хлебный квас!
Еще одно спасение в сильную жару — это компоты. Их можно пить дома, носить с собой, брать на пикники. Именно поэтому компот из свежих яблок по рецепту Food Oboz — то, что вам нужно. Напиток с особым вкусом и ароматом приготовить очень легко и без особых трат на дополнительные ингредиенты. Вам понадобится пара яблок, лимонная кислота, гвоздика, немного сахара и вода. Пробуем?
Как приготовить компот из свежих яблок
Ингредиенты:
- вода — 2,5 л;
- средние по размеру яблоки — 2 шт.;
- лимонная кислота — 1/2 ч. л.;
- гвоздика — 3 шт.;
- сахар — 4 ст. л.
Способ приготовления:
- Яблоки моем, нарезаем их на кубики среднего размера и отправляем в кастрюлю.
- Туда же добавляем сахар, гвоздику для аромата и лимонную кислоту.
- Все ингредиенты заливаем холодной фильтрованной водой.
- Кастрюлю ставим на огонь, доводим воду до кипения и варим на маленьком огне в течение 20 минут. По желанию можно добавить еще сахара и лимонного сока.
- Готовый компот накрываем крышкой, настаиваем на протяжении 20 минут, процеживаем через сито и подаем к столу. Приятного!
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