Для цього напою купуватимете яблука ящиками: рецепт освіжаючого компоту

Замінить покупну Кока-Колу та Живчик

У літню спеку хочеться пити якомога більше рідини. Магазинна газована вода — не найкорисніший напій, а приготовлені вдома — набагато смачніші та корисніші. Чого вартий освіжаючий апельсиновий лимонад або хлібний квас !

Ще один порятунок у сильну спеку – це компоти. Їх можна пити вдома, носити із собою, брати на пікніки. Саме тому компот зі свіжих яблук за рецептом Food Oboz – те, що вам потрібне. Напій з особливим смаком та ароматом приготувати дуже легко та без особливих витрат на додаткові інгредієнти. Вам знадобиться пара яблук, лимонна кислота, гвоздика, трохи цукру та вода. Пробуємо?

Як приготувати компот зі свіжих яблук

Інгредієнти:

вода — 2,5 л;

середні за розміром яблука – 2 шт.;

лимонна кислота — 1/2 ч. л.;

гвоздика — 3 шт.;

цукор — 4 ст. л.

Спосіб приготування:

Миємо яблука, нарізаємо їх на кубики середнього розміру і відправляємо в каструлю. Туди ж додаємо цукор, гвоздику для аромату та лимонну кислоту. Усі інгредієнти заливаємо холодною фільтрованою водою. Каструлю ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і варимо на маленькому вогні протягом 20 хвилин. За бажанням можна додати ще цукру та лимонного соку. Готовий компот накриваємо кришкою, наполягаємо 20 хвилин, проціджуємо через сито і подаємо до столу. Приємного!

Приготуйте також квас каркаде за рецептом "Телеграфа". Він також охолодить і врятує вас від спеки.