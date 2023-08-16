Можно приготовить дома: "Живчик", из яблок, вкуснее магазинного
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На магазинные напитки и не посмотрите
Начинается сезон яблок, а значит, пора переключаться на яблочные заготовки на зиму. Мы рассказывали, как закрыть фрукты на зиму "мочеными". Теперь делимся рецептом замечательного напитка.
Эта заготовка по вкусу точно как магазинный "Живчик", только в разы полезнее. Его можно легко приготовить дома, без вредных примесей и консервантов. Как готовить, рассказали на портале noviydoctor.com.
Ингредиенты:
- Яблоки – 1 ведро
- Горячая вода – 1,5 ведра
- Сахар – 600 г (можно больше)
- Лимонная кислота – 1 ч.л.
Способ приготовления:
- Тщательно вымываем яблоки. Не чистим – только обрезаем, если видим испорченные части.
- Яблоки разрезаем на тонкие пластинки и выкладываем их в глубокий сосуд. Заливаем крутым кипятком. Накрываем крышкой и оставляем на ночь.
- На следующий день процеживаем сок через сито или марлю. Это основа для будущего "Живчика".
- Добавляем сахар и лимонную кислоту. Доводим сок до кипения. Снижаем огонь и варим его примерно 10-15 минут до растворения сахара.
- Разливаем "Живчик" в стерилизованные банки. Накрываем их стерильными крышками. Дополнительно стерилизуем напиток еще 10-15 минут.
- Закрываем крышки и оставляем охлаждаться при комнатной температуре. Сохраняем напиток в прохладном месте.
Каждую такую банку будет вкусно открыть зимой — на праздник или просто так. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить зеленый горошек.