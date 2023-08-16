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Можно приготовить дома: "Живчик", из яблок, вкуснее магазинного

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Прекрасный полезный домашний напиток Новость обновлена 16 августа 2023, 12:03
Прекрасный полезный домашний напиток. Фото aktualno.pro

На магазинные напитки и не посмотрите

Начинается сезон яблок, а значит, пора переключаться на яблочные заготовки на зиму. Мы рассказывали, как закрыть фрукты на зиму "мочеными". Теперь делимся рецептом замечательного напитка.

Эта заготовка по вкусу точно как магазинный "Живчик", только в разы полезнее. Его можно легко приготовить дома, без вредных примесей и консервантов. Как готовить, рассказали на портале noviydoctor.com.

Ингредиенты:

  • Яблоки – 1 ведро
  • Горячая вода – 1,5 ведра
  • Сахар – 600 г (можно больше)
  • Лимонная кислота – 1 ч.л.

Способ приготовления:

  1. Тщательно вымываем яблоки. Не чистим – только обрезаем, если видим испорченные части.
  2. Яблоки разрезаем на тонкие пластинки и выкладываем их в глубокий сосуд. Заливаем крутым кипятком. Накрываем крышкой и оставляем на ночь.
  3. На следующий день процеживаем сок через сито или марлю. Это основа для будущего "Живчика".
  4. Добавляем сахар и лимонную кислоту. Доводим сок до кипения. Снижаем огонь и варим его примерно 10-15 минут до растворения сахара.
  5. Разливаем "Живчик" в стерилизованные банки. Накрываем их стерильными крышками. Дополнительно стерилизуем напиток еще 10-15 минут.
  6. Закрываем крышки и оставляем охлаждаться при комнатной температуре. Сохраняем напиток в прохладном месте.

Каждую такую банку будет вкусно открыть зимой — на праздник или просто так. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить зеленый горошек.

Теги:
#Рецепт #Яблоки #Живчик #Консервация #Заготовка