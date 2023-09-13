"Літня" Шуба за новим рецептом: гості не встануть з-за столу, доки всі не з’їдять

Такий салат готуватимете відрами

Оселедець під шубою або салат "Шуба" — дуже популярний салат, який готували ще наші мами та бабусі. Рецептів приготування цієї страви існує дуже багато, адже одні господині виключають із салату деякі інгредієнти, інші навпаки – додають.

Сьогодні ми приготуємо "літній" варіант цієї страви. Рецепт від "1 хвилина" дуже простий — в ньому є лише кілька інгредієнтів, а приготувати страву займе трохи часу. Спробуємо?

Як приготувати "літню" шубу

Інгредієнти:

картопля варена – 2 шт.;

яйця – 2 шт.;

огірки — 2 шт.;

помідори – 2 шт.;

зелень (кріп та цибуля);

майонез, сіль, перець – на свій смак.

Спосіб приготування:

Картоплю та яйця відварюємо, чистимо і натираємо на великій тертці. Зелень дрібно нарізаємо. Огірки миємо, нарізаємо тонкими кільцями. Помідор теж миємо та нарізаємо часточками. На тарілці робимо сіточку з майонезу, зверху викладаємо картоплю, солимо і перчимо на свій смак, робимо сітку з майонезу. Далі викладаємо яйця, також солимо і перчимо, наносимо майонез. Наступний шар – дрібна нарізана зелень, яку також змащуємо майонезом. Зверху викладаємо огірки, також солимо і робимо сітку з майонезу. Далі викладаємо помідори, додаємо сіль та змащуємо майонезом. Готовий салат відправляємо на годину в холодильник для просочення і подаємо на стіл. Страву краще з’їсти на день приготування, інакше овочі почнуть давати сік.

Майонез для "літньої" Шуби приготуйте вдома за рецептом "Телеграфа". Смачного!