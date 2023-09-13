"Літня" Шуба за новим рецептом: гості не встануть з-за столу, доки всі не з’їдять
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Такий салат готуватимете відрами
Оселедець під шубою або салат "Шуба" — дуже популярний салат, який готували ще наші мами та бабусі. Рецептів приготування цієї страви існує дуже багато, адже одні господині виключають із салату деякі інгредієнти, інші навпаки – додають.
Сьогодні ми приготуємо "літній" варіант цієї страви. Рецепт від "1 хвилина" дуже простий — в ньому є лише кілька інгредієнтів, а приготувати страву займе трохи часу. Спробуємо?
Як приготувати "літню" шубу
Інгредієнти:
- картопля варена – 2 шт.;
- яйця – 2 шт.;
- огірки — 2 шт.;
- помідори – 2 шт.;
- зелень (кріп та цибуля);
- майонез, сіль, перець – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Картоплю та яйця відварюємо, чистимо і натираємо на великій тертці. Зелень дрібно нарізаємо. Огірки миємо, нарізаємо тонкими кільцями. Помідор теж миємо та нарізаємо часточками.
- На тарілці робимо сіточку з майонезу, зверху викладаємо картоплю, солимо і перчимо на свій смак, робимо сітку з майонезу.
- Далі викладаємо яйця, також солимо і перчимо, наносимо майонез.
- Наступний шар – дрібна нарізана зелень, яку також змащуємо майонезом.
- Зверху викладаємо огірки, також солимо і робимо сітку з майонезу.
- Далі викладаємо помідори, додаємо сіль та змащуємо майонезом.
- Готовий салат відправляємо на годину в холодильник для просочення і подаємо на стіл. Страву краще з’їсти на день приготування, інакше овочі почнуть давати сік.
Майонез для "літньої" Шуби приготуйте вдома за рецептом "Телеграфа". Смачного!