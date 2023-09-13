"Летняя" Шуба по новому рецепту: гости не встанут из-за стола, пока все не съедят
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Такой салат будете готовить ведрами
Сельдь под шубой или салат "Шуба" — очень популярный салат, который готовили еще наши мамы и бабушки. Рецептов приготовления этого блюда существует очень много, ведь одни хозяйки исключают из салата некоторые ингредиенты, другие наоборот – добавляют.
Сегодня мы приготовим "летний" вариант этого блюда. Рецепт от "1 хвилина" очень прост – в нем присутствует только несколько ингредиентов, а приготовить блюдо займет немного времени. Попробуем?
Как приготовить "летнюю" шубу
Ингредиенты:
- картофель вареный – 2 шт.;
- яйца – 2 шт.;
- огурцы – 2 шт.;
- помидоры – 2 шт.;
- зелень (укроп и лук);
- майонез, соль, перец – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Картофель и яйца отвариваем, чистим и натираем на большой терке. Зелень мелко нарезаем. Огурцы моем, нарезаем тонкими колечками. Помидор тоже моем и нарезаем дольками.
- На тарелке делаем сеточку из майонеза, сверху выкладываем картофель, солим и перчим по своему вкусу, делаем сетку из майонеза..
- Далее выкладываем яйца, также солим и перчим, смазываем майонезом.
- Следующий слой – мелкая нарезанная зелень, которую также смазываем майонезом.
- Сверху выкладываем огурцы, также солим и делаем сетку из майонеза.
- Далее выкладываем помидоры, солим и смазываем майонезом.
- Готовый салат отправляем на 1 час в холодильник для пропитки и подаем на стол. Блюдо лучше съесть в день приготовления, иначе овощи начнут давать сок.
Майонез для "летней" Шубы приготовьте дома по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!