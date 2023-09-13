"Летняя" Шуба по новому рецепту: гости не встанут из-за стола, пока все не съедят

Такой салат будете готовить ведрами

Сельдь под шубой или салат "Шуба" — очень популярный салат, который готовили еще наши мамы и бабушки. Рецептов приготовления этого блюда существует очень много, ведь одни хозяйки исключают из салата некоторые ингредиенты, другие наоборот – добавляют.

Сегодня мы приготовим "летний" вариант этого блюда. Рецепт от "1 хвилина" очень прост – в нем присутствует только несколько ингредиентов, а приготовить блюдо займет немного времени. Попробуем?

Как приготовить "летнюю" шубу

Ингредиенты:

картофель вареный – 2 шт.;

яйца – 2 шт.;

огурцы – 2 шт.;

помидоры – 2 шт.;

зелень (укроп и лук);

майонез, соль, перец – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Картофель и яйца отвариваем, чистим и натираем на большой терке. Зелень мелко нарезаем. Огурцы моем, нарезаем тонкими колечками. Помидор тоже моем и нарезаем дольками. На тарелке делаем сеточку из майонеза, сверху выкладываем картофель, солим и перчим по своему вкусу, делаем сетку из майонеза.. Далее выкладываем яйца, также солим и перчим, смазываем майонезом. Следующий слой – мелкая нарезанная зелень, которую также смазываем майонезом. Сверху выкладываем огурцы, также солим и делаем сетку из майонеза. Далее выкладываем помидоры, солим и смазываем майонезом. Готовый салат отправляем на 1 час в холодильник для пропитки и подаем на стол. Блюдо лучше съесть в день приготовления, иначе овощи начнут давать сок.

Майонез для "летней" Шубы приготовьте дома по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!