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"Летняя" Шуба по новому рецепту: гости не встанут из-за стола, пока все не съедят

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Этот летний вариант любимого салата готовится намного проще
Этот летний вариант любимого салата готовится намного проще. Фото odnaminyta.com

Такой салат будете готовить ведрами

Сельдь под шубой или салат "Шуба" — очень популярный салат, который готовили еще наши мамы и бабушки. Рецептов приготовления этого блюда существует очень много, ведь одни хозяйки исключают из салата некоторые ингредиенты, другие наоборот – добавляют.

Сегодня мы приготовим "летний" вариант этого блюда. Рецепт от "1 хвилина" очень прост – в нем присутствует только несколько ингредиентов, а приготовить блюдо займет немного времени. Попробуем?

Как приготовить "летнюю" шубу

Ингредиенты:

  • картофель вареный – 2 шт.;
  • яйца – 2 шт.;
  • огурцы – 2 шт.;
  • помидоры – 2 шт.;
  • зелень (укроп и лук);
  • майонез, соль, перец – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Картофель и яйца отвариваем, чистим и натираем на большой терке. Зелень мелко нарезаем. Огурцы моем, нарезаем тонкими колечками. Помидор тоже моем и нарезаем дольками.
  2. На тарелке делаем сеточку из майонеза, сверху выкладываем картофель, солим и перчим по своему вкусу, делаем сетку из майонеза..
  3. Далее выкладываем яйца, также солим и перчим, смазываем майонезом.
  4. Следующий слой – мелкая нарезанная зелень, которую также смазываем майонезом.
  5. Сверху выкладываем огурцы, также солим и делаем сетку из майонеза.
  6. Далее выкладываем помидоры, солим и смазываем майонезом.
  7. Готовый салат отправляем на 1 час в холодильник для пропитки и подаем на стол. Блюдо лучше съесть в день приготовления, иначе овощи начнут давать сок.

Майонез для "летней" Шубы приготовьте дома по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

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