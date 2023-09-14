Поки сім’я вмивається: ці оладки полюблять навіть ті, хто сидить на дієті
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Оладки з кабачками — улюблена сезонна страва, без якої не обходиться жодне літо. Оладки чудово підійдуть і на сніданок, стануть першокласним перекусом, та й до сімейного чаювання їх можна приготувати. Кабачкові оладки смачні, в них мало калорій і саме ці факти роблять страву фаворитом для дієти, що сидять.
Ще один величезний плюс кабачкових оладок від "Важливо знати" — варіативність цього рецепту. Якщо захочеться пісних оладок, можна забрати яйця. Захочеться солодкого — можна додати цукру, родзинок або яблук, а якщо ви занудьгували за пікантністю, просто додайте бринзу та спеції.
Як приготувати оладки кабачкові з манкою
Інгредієнти:
- 2 кабачки;
- 100 г сметани;
- 2 зубчики часнику;
- 4 ст. л. манки;
- 1 куряче яйце;
- зелень, сіль, перець — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Кабачок помийте, натріть на великій тертці, посоліть і залиште на 15 хвилин, щоб позбутися зайвої вологи.
- Зелень дрібно наріжте, часник пропустіть через прес, відправте до кабачків.
- Туди ж додайте сметану, манку, куряче яйце, посоліть і поперчіть до смаку. Тісто перемішуйте протягом 10-15 хвилин, потім дайте настоятися стільки часу.
- На розігріту сковороду з рослинною олією ложкою викладіть тісто. Смажте оладки з обох боків до золотистої скоринки. Страва готова!
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