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Поки сім’я вмивається: ці оладки полюблять навіть ті, хто сидить на дієті

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Без цих оладок не обійдеться жодне літо
Без цих оладок не обійдеться жодне літо. Фото vazhnoznat.com

Вам сподобається варіативність рецепту

Оладки з кабачками — улюблена сезонна страва, без якої не обходиться жодне літо. Оладки чудово підійдуть і на сніданок, стануть першокласним перекусом, та й до сімейного чаювання їх можна приготувати. Кабачкові оладки смачні, в них мало калорій і саме ці факти роблять страву фаворитом для дієти, що сидять.

Ще один величезний плюс кабачкових оладок від "Важливо знати" — варіативність цього рецепту. Якщо захочеться пісних оладок, можна забрати яйця. Захочеться солодкого — можна додати цукру, родзинок або яблук, а якщо ви занудьгували за пікантністю, просто додайте бринзу та спеції.

Як приготувати оладки кабачкові з манкою

Інгредієнти:

  • 2 кабачки;
  • 100 г сметани;
  • 2 зубчики часнику;
  • 4 ст. л. манки;
  • 1 куряче яйце;
  • зелень, сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Кабачок помийте, натріть на великій тертці, посоліть і залиште на 15 хвилин, щоб позбутися зайвої вологи.
  2. Зелень дрібно наріжте, часник пропустіть через прес, відправте до кабачків.
  3. Туди ж додайте сметану, манку, куряче яйце, посоліть і поперчіть до смаку. Тісто перемішуйте протягом 10-15 хвилин, потім дайте настоятися стільки часу.
  4. На розігріту сковороду з рослинною олією ложкою викладіть тісто. Смажте оладки з обох боків до золотистої скоринки. Страва готова!

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#Рецепт #Кабачки #Готуємо вдома