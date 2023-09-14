Пока семья умывается: эти оладьи полюбят даже те, кто сидит на диете

Вам понравится вариативность рецепта

Оладьи с кабачками — любимое сезонное блюдо, без которого не обходится ни одно лето. Оладушки отлично подойдут и на завтрак, станут первоклассным перекусом, да и к семейному чаепитию их можно приготовить. Кабачковые оладьи вкусны, в них мало калорий и именно эти факты делают блюдо фаворитом для сидящих на диете.

Еще один огромный плюс кабачковых оладий от "Важно знать"— вариативность этого рецепта. Если захочется постных оладий, можно убрать яйца. Захочется сладкого — можно добавить сахара, изюма или яблок, а если вы заскучали по пикантности, просто добавьте брынзу и специи.

Как приготовить кабачковые оладьи с манкой

Ингредиенты:

2 кабачка;

100 г сметаны;

2 зубчика чеснока;

4 ст. л. манки;

1 куриное яйцо;

зелень по вкусу;

соль, перец по вкусу.

Способ приготовления:

Кабачок помойте, натрите на крупной терке, посолите и оставьте на 15 минут, чтобы избавиться от лишней влаги. Зелень мелко нарежьте, чеснок пропустите через пресс, оправьте к кабачкам. Туда же добавьте сметану, манку, куриное яйцо, посолите и поперчите по вкусу. Тесто перемешивайте на протяжении 10-15 минут, потом дайте настояться столько же времени. На разогретую сковороду с подсолнечным маслом ложкой выложите тесто. Жарьте оладьи с обеих сторон до золотистой корочки. Блюдо готово!

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