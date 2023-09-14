Просто змішайте кабачки та шоколад: незвичайний рецепт "Брауні" для любителів експериментів

Близькі спочатку здивуються, але з’їдять весь!

Найкращий десерт – це десерт, приготовлений своїми руками. І якщо ви вже куштували класичний рецепт брауні, то рекомендуємо скуштувати цей рецепт.

Рецепт Брауні з кабачками від Life ідеальний для тих, хто любить експериментувати на кухні. Така смакота буде незамінною для батьків, чиї діти не хочуть їсти овочі. Звичайний кабачок надасть солодощі неповторного смаку та пікантності. Спробуємо?

Як приготувати шоколадні брауні з кабачками.

Інгредієнти:

масло вершкове — 180 г;

молочний шоколад — 350 г;

цукор — 100 г;

яйця — 4 шт.;

борошно — 125 г;

кабачки — 250 г;

сіль — 1 щіпка;

волоські горіхи — 100 г;

шматочки шоколаду або шоколадні краплі – 100 г;

шоколадний соус та тертий шоколад для прикраси – за бажанням.

Спосіб приготування:

Духовку розігрійте до 180 градусів. Форму застелите пергаментним папером. Кабачки помийте, натріть на дрібній тертці. Волоські горіхи очистьте і крупно порубайте. Олію та шоколад відправте каструлю середнього розміру і розтопіть на слабкому вогні, періодично помішуючи. Теплу масу відставте убік і дайте трохи охолонути. Після цього в суміш додайте цукор. По одному за раз додайте яйця. Туди ж відправте борошно та сіль, все перемішайте, поки борошно повністю не змішається. Також у суміш додайте кабачки, волоські горіхи та шматочки шоколаду. Готове тісто вилийте у форму та випікайте 35 хвилин. Дайте охолонути, наріжте невеликими шматочками, прикрасьте за бажанням і подавайте на стіл.

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