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Просто смешайте кабачки и шоколад: необычный рецепт "Брауни" для любителей экспериментов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Готовьтесь - за этим рецептом “Брауни” выстроятся в очередь
Готовьтесь - за этим рецептом “Брауни” выстроятся в очередь. Фото life.nv.ua

Близкие сначала удивятся, но съедят весь!

Самый лучший десерт — это десерт, приготовленный своими руками. И если вы уже пробовали классический рецепт брауни, то рекомендуем попробовать этот рецепт.

Рецепт "Брауни" с кабачками от Life идеален для тех, кто любит экспериментировать на кухне. Такая вкуснятина будет незаменимой для родителей, чьи дети не хотят есть овощи. Обычный кабачок придаст сладости неповторимого вкуса и пикантности. Попробуем?

Как приготовить шоколадные брауни с кабачками

Ингредиенты:

  • масло сливочное — 180 г;
  • молочный шоколад — 350 г;
  • сахар — 100 г;
  • яйца — 4 шт.;
  • мука — 125 г;
  • кабачки — 250 г;
  • соль — 1 щепотка;
  • грецкие орехи — 100 г;
  • кусочки шоколада или шоколадные капли — 100 г;
  • шоколадный соус и тертый шоколад для украшения — по желанию.

Способ приготовления:

  1. Духовку разогрейте до 180 градусов. Форму застелите пергаментной бумагой.
  2. Кабачки помойте, натрите на мелкой терке. Грецкие орехи очистите и крупно порубите.
  3. Масло и шоколад отправьте кастрюлю среднего размера и растопите на слабом огне, периодически помешивая. Теплую массу отставьте в сторону и дайте немного остыть.
  4. После в смесь добавьте сахар. По одному за раз добавляйте яйца. Туда же отправьте муку и соль, все перемешайте пока мука полностью не смешается. Также в смесь добавьте кабачки, грецкие орехи и кусочки шоколада.
  5. Готовое тесто вылейте в форму и выпекайте 35 минут. Дайте остыть, нарежьте небольшими кусочками, украсьте по желанию и подавайте на стол.

Рекомендуем также приготовить кабачковый торт по рецепту "Телеграфа". Вы влюбитесь в этот овощной десерт.

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