Просто смешайте кабачки и шоколад: необычный рецепт "Брауни" для любителей экспериментов
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Близкие сначала удивятся, но съедят весь!
Самый лучший десерт — это десерт, приготовленный своими руками. И если вы уже пробовали классический рецепт брауни, то рекомендуем попробовать этот рецепт.
Рецепт "Брауни" с кабачками от Life идеален для тех, кто любит экспериментировать на кухне. Такая вкуснятина будет незаменимой для родителей, чьи дети не хотят есть овощи. Обычный кабачок придаст сладости неповторимого вкуса и пикантности. Попробуем?
Как приготовить шоколадные брауни с кабачками
Ингредиенты:
- масло сливочное — 180 г;
- молочный шоколад — 350 г;
- сахар — 100 г;
- яйца — 4 шт.;
- мука — 125 г;
- кабачки — 250 г;
- соль — 1 щепотка;
- грецкие орехи — 100 г;
- кусочки шоколада или шоколадные капли — 100 г;
- шоколадный соус и тертый шоколад для украшения — по желанию.
Способ приготовления:
- Духовку разогрейте до 180 градусов. Форму застелите пергаментной бумагой.
- Кабачки помойте, натрите на мелкой терке. Грецкие орехи очистите и крупно порубите.
- Масло и шоколад отправьте кастрюлю среднего размера и растопите на слабом огне, периодически помешивая. Теплую массу отставьте в сторону и дайте немного остыть.
- После в смесь добавьте сахар. По одному за раз добавляйте яйца. Туда же отправьте муку и соль, все перемешайте пока мука полностью не смешается. Также в смесь добавьте кабачки, грецкие орехи и кусочки шоколада.
- Готовое тесто вылейте в форму и выпекайте 35 минут. Дайте остыть, нарежьте небольшими кусочками, украсьте по желанию и подавайте на стол.
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