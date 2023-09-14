Просто смешайте кабачки и шоколад: необычный рецепт "Брауни" для любителей экспериментов

Близкие сначала удивятся, но съедят весь!

Самый лучший десерт — это десерт, приготовленный своими руками. И если вы уже пробовали классический рецепт брауни, то рекомендуем попробовать этот рецепт.

Рецепт "Брауни" с кабачками от Life идеален для тех, кто любит экспериментировать на кухне. Такая вкуснятина будет незаменимой для родителей, чьи дети не хотят есть овощи. Обычный кабачок придаст сладости неповторимого вкуса и пикантности. Попробуем?

Как приготовить шоколадные брауни с кабачками

Ингредиенты:

масло сливочное — 180 г;

молочный шоколад — 350 г;

сахар — 100 г;

яйца — 4 шт.;

мука — 125 г;

кабачки — 250 г;

соль — 1 щепотка;

грецкие орехи — 100 г;

кусочки шоколада или шоколадные капли — 100 г;

шоколадный соус и тертый шоколад для украшения — по желанию.

Способ приготовления:

Духовку разогрейте до 180 градусов. Форму застелите пергаментной бумагой. Кабачки помойте, натрите на мелкой терке. Грецкие орехи очистите и крупно порубите. Масло и шоколад отправьте кастрюлю среднего размера и растопите на слабом огне, периодически помешивая. Теплую массу отставьте в сторону и дайте немного остыть. После в смесь добавьте сахар. По одному за раз добавляйте яйца. Туда же отправьте муку и соль, все перемешайте пока мука полностью не смешается. Также в смесь добавьте кабачки, грецкие орехи и кусочки шоколада. Готовое тесто вылейте в форму и выпекайте 35 минут. Дайте остыть, нарежьте небольшими кусочками, украсьте по желанию и подавайте на стол.

Рекомендуем также приготовить кабачковый торт по рецепту "Телеграфа". Вы влюбитесь в этот овощной десерт.