Натуральний десерт на зиму: мармелад з трьох інгредієнтів

У домашніх умовах приготувати такий мармелад зовсім нескладно

Ми розповідали, як приготувати яблучне повидло. Ще один варіант смачної та корисної заготівлі — мармелад. Це натуральний, багатий на пектин десерт, який сподобаються всій родині.

Готується він яблук зовсім не складно. Потрібні всього три інгредієнти: яблука, вода та цукор. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя":

Інгредієнти:

Яблука – 2,5 кг

Вода – близько двох літрів

Цукровий пісок – 1 кг на 1,5 літра рідини

Спосіб приготування:

Яблука добре миємо. Нарізаємо їх на четвертинки разом із серцевиною. Викладаємо шматочки їх у каструлю і заливаємо холодною водою. Вода повинна не покривати яблука, сягати приблизно половини їх шару. Ставимо каструлю на плиту. На невеликому вогні варимо яблука доки вони не розваряться. Коли маса дещо охолоне, перетираємо її через сито. На кожні 1,5 літра отриманого пюре кладемо 1 кг цукру. Перемішуємо та знову ставимо на плиту. Варимо на сильному вогні до стану сиропу, помішуючи. Переливаємо його в стерилізовані банки Після остигання цей сироп перетвориться на справжній мармелад.

Він виходить густий, багатий вітамінами. в будь-яку пору року чудова ідея — відкрити таку баночку до чаю чи ароматної кави.