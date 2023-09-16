Натуральний десерт на зиму: мармелад з трьох інгредієнтів
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У домашніх умовах приготувати такий мармелад зовсім нескладно
Ми розповідали, як приготувати яблучне повидло. Ще один варіант смачної та корисної заготівлі — мармелад. Це натуральний, багатий на пектин десерт, який сподобаються всій родині.
Готується він яблук зовсім не складно. Потрібні всього три інгредієнти: яблука, вода та цукор. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя":
Інгредієнти:
- Яблука – 2,5 кг
- Вода – близько двох літрів
- Цукровий пісок – 1 кг на 1,5 літра рідини
Спосіб приготування:
- Яблука добре миємо. Нарізаємо їх на четвертинки разом із серцевиною.
- Викладаємо шматочки їх у каструлю і заливаємо холодною водою. Вода повинна не покривати яблука, сягати приблизно половини їх шару.
- Ставимо каструлю на плиту. На невеликому вогні варимо яблука доки вони не розваряться. Коли маса дещо охолоне, перетираємо її через сито.
- На кожні 1,5 літра отриманого пюре кладемо 1 кг цукру. Перемішуємо та знову ставимо на плиту.
- Варимо на сильному вогні до стану сиропу, помішуючи. Переливаємо його в стерилізовані банки Після остигання цей сироп перетвориться на справжній мармелад.
Він виходить густий, багатий вітамінами. в будь-яку пору року чудова ідея — відкрити таку баночку до чаю чи ароматної кави.