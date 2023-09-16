Натуральный десерт на зиму: мармелад из трех ингредиентов
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В домашних условиях приготовить такой мармелад совсем несложно
Мы рассказывали, как приготовить яблочное повидло. Еще один вариант вкусной и полезной заготовки – мармелад. Это натуральный, богатый пектином десерт, который понравятся всей семье.
Готовится он яблок совсем не сложно. Нужны всего три ингредиента: яблоки, вода и сахар. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни" :
Ингредиенты:
- Яблоки – 2,5 кг
- Вода – около двух литров
- Сахарный песок – 1 кг на 1,5 литра жидкости
Способ приготовления:
- Яблоки хорошо моем. Нарезаем их на четвертинки вместе с сердцевиной.
- Выкладываем кусочки их в кастрюлю и заливаем холодной водой. Вода должна не покрывать яблоки, достигать примерно половины их слоя.
- Ставим кастрюлю на плиту. На небольшом огне варим яблоки, пока они не разварятся. Когда масса немного остынет, перетираем ее через сито.
- На каждые 1,5 литра полученного пюре кладем 1 кг сахара. Перемешиваем и снова ставим на плиту.
- Варим на сильном огне до состояния сиропа, помешивая. Переливаем его в стерилизованные банки. После остывания этот сироп превратится в настоящий мармелад.
Он получается густой, богатый витаминами. в любое время года отличная идея — открыть такую баночку к чаю или ароматному кофе.