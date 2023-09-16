Натуральный десерт на зиму: мармелад из трех ингредиентов

В домашних условиях приготовить такой мармелад совсем несложно

Мы рассказывали, как приготовить яблочное повидло. Еще один вариант вкусной и полезной заготовки – мармелад. Это натуральный, богатый пектином десерт, который понравятся всей семье.

Готовится он яблок совсем не сложно. Нужны всего три ингредиента: яблоки, вода и сахар. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни" :

Ингредиенты:

Яблоки – 2,5 кг

Вода – около двух литров

Сахарный песок – 1 кг на 1,5 литра жидкости

Способ приготовления:

Яблоки хорошо моем. Нарезаем их на четвертинки вместе с сердцевиной. Выкладываем кусочки их в кастрюлю и заливаем холодной водой. Вода должна не покрывать яблоки, достигать примерно половины их слоя. Ставим кастрюлю на плиту. На небольшом огне варим яблоки, пока они не разварятся. Когда масса немного остынет, перетираем ее через сито. На каждые 1,5 литра полученного пюре кладем 1 кг сахара. Перемешиваем и снова ставим на плиту. Варим на сильном огне до состояния сиропа, помешивая. Переливаем его в стерилизованные банки. После остывания этот сироп превратится в настоящий мармелад.

Он получается густой, богатый витаминами. в любое время года отличная идея — открыть такую баночку к чаю или ароматному кофе.