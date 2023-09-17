Так люблять поласувати євреї: просто загорніть фарш у баклажан

Ще один приголомшливий рецепт приготування баклажан

У сезон баклажанів у досвідченого кулінара не виникає питань, що приготувати з цим овочем – рецептів із ними дуже багато. У скарбничку улюблених страв пропонуємо додати страву, якою люблять поласувати євреї – баклажанні конвертики з фаршем.

Спробувавши хоч раз таку страву від "1 хвилина", ви ніколи більше не готуватимете ні "Тещин язик", ні соковиті котлети. Проста закуска з баклажанів та фаршу замінить ці страви та стане улюбленою у вашій родині.

Як приготувати баклажанні конвертики з фаршем?

Інгредієнти:

баклажани великі – 2 штучки;

фарш свинячий – 300 грамів;

цибуля – 1 штука;

куряче яйце – 2 штуки;

молоко – 100 мл;

борошно — 3 ст. л.;

сіль – на свій смак.

Спосіб приготування:

Баклажани ретельно миємо та відрізаємо плодоніжку. Ножем ділимо овоч на тонкі пластини, викладаємо в тарілку чи каструлю. Через 10 хвилин додаємо воду, ставимо зверху банку чи миску та залишаємо ще на 10 хвилин. Після цього обсушуємо їх за допомогою паперового рушника. Цибулю чистимо, перебиваємо в блендері та додаємо у фарш. Все солимо і перчимо на свій смак. Баклажани розкладаємо на дощечку і викладаємо зверху фарш, рівномірно розподіляємо по всій поверхні. Кожен шматочок баклажана з фаршем загортаємо квадратиком. Для приготування кляру в окремій посудині збиваємо яйця та сіль, вливаємо молоко та перемішуємо. Сковороду ставимо на вогонь, додаємо олію. Кожен квадратик опускаємо в кляр та відправляємо на сковороду. Смажимо баклажани на маленькому вогні під кришкою з двох боків до золотистої скоринки.

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