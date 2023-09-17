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Так люблять поласувати євреї: просто загорніть фарш у баклажан

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ви навіть перестанете готувати котлети
Ви навіть перестанете готувати котлети. Фото odnaminyta.com

Ще один приголомшливий рецепт приготування баклажан

У сезон баклажанів у досвідченого кулінара не виникає питань, що приготувати з цим овочем – рецептів із ними дуже багато. У скарбничку улюблених страв пропонуємо додати страву, якою люблять поласувати євреї – баклажанні конвертики з фаршем.

Спробувавши хоч раз таку страву від "1 хвилина", ви ніколи більше не готуватимете ні "Тещин язик", ні соковиті котлети. Проста закуска з баклажанів та фаршу замінить ці страви та стане улюбленою у вашій родині.

Як приготувати баклажанні конвертики з фаршем?

Інгредієнти:

  • баклажани великі – 2 штучки;
  • фарш свинячий – 300 грамів;
  • цибуля – 1 штука;
  • куряче яйце – 2 штуки;
  • молоко – 100 мл;
  • борошно — 3 ст. л.;
  • сіль – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Баклажани ретельно миємо та відрізаємо плодоніжку. Ножем ділимо овоч на тонкі пластини, викладаємо в тарілку чи каструлю.
  2. Через 10 хвилин додаємо воду, ставимо зверху банку чи миску та залишаємо ще на 10 хвилин. Після цього обсушуємо їх за допомогою паперового рушника.
  3. Цибулю чистимо, перебиваємо в блендері та додаємо у фарш. Все солимо і перчимо на свій смак.
  4. Баклажани розкладаємо на дощечку і викладаємо зверху фарш, рівномірно розподіляємо по всій поверхні. Кожен шматочок баклажана з фаршем загортаємо квадратиком.
  5. Для приготування кляру в окремій посудині збиваємо яйця та сіль, вливаємо молоко та перемішуємо.
  6. Сковороду ставимо на вогонь, додаємо олію. Кожен квадратик опускаємо в кляр та відправляємо на сковороду. Смажимо баклажани на маленькому вогні під кришкою з двох боків до золотистої скоринки.

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