Так люблять поласувати євреї: просто загорніть фарш у баклажан
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Ще один приголомшливий рецепт приготування баклажан
У сезон баклажанів у досвідченого кулінара не виникає питань, що приготувати з цим овочем – рецептів із ними дуже багато. У скарбничку улюблених страв пропонуємо додати страву, якою люблять поласувати євреї – баклажанні конвертики з фаршем.
Спробувавши хоч раз таку страву від "1 хвилина", ви ніколи більше не готуватимете ні "Тещин язик", ні соковиті котлети. Проста закуска з баклажанів та фаршу замінить ці страви та стане улюбленою у вашій родині.
Як приготувати баклажанні конвертики з фаршем?
Інгредієнти:
- баклажани великі – 2 штучки;
- фарш свинячий – 300 грамів;
- цибуля – 1 штука;
- куряче яйце – 2 штуки;
- молоко – 100 мл;
- борошно — 3 ст. л.;
- сіль – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Баклажани ретельно миємо та відрізаємо плодоніжку. Ножем ділимо овоч на тонкі пластини, викладаємо в тарілку чи каструлю.
- Через 10 хвилин додаємо воду, ставимо зверху банку чи миску та залишаємо ще на 10 хвилин. Після цього обсушуємо їх за допомогою паперового рушника.
- Цибулю чистимо, перебиваємо в блендері та додаємо у фарш. Все солимо і перчимо на свій смак.
- Баклажани розкладаємо на дощечку і викладаємо зверху фарш, рівномірно розподіляємо по всій поверхні. Кожен шматочок баклажана з фаршем загортаємо квадратиком.
- Для приготування кляру в окремій посудині збиваємо яйця та сіль, вливаємо молоко та перемішуємо.
- Сковороду ставимо на вогонь, додаємо олію. Кожен квадратик опускаємо в кляр та відправляємо на сковороду. Смажимо баклажани на маленькому вогні під кришкою з двох боків до золотистої скоринки.
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