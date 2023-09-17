Так любят полакомиться евреи: просто заверните фарш в баклажан
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Еще один потрясающий рецепт приготовления баклажан
В сезон баклажанов у опытного кулинара не возникает вопросов, что приготовить с этим овощем — рецептов с ними очень много. В копилку любимых блюд предлагаем добавить блюдо, которым любят полакомиться евреи – баклажанные конвертики с фаршем.
Попробовав хоть раз такое блюдо от "1 хвилина", вы никогда больше не будете готовить ни "Тещин язык", ни сочные котлеты. Простая закуска из баклажанов и фарша заменит эти блюда и станет любимой в вашей семье.
Как приготовить баклажанные конвертики с фаршем
Ингредиенты:
- баклажаны большие – 2 штучки;
- фарш свиной – 300 граммов;
- лук – 1 штука;
- куриное яйцо – 2 штуки;
- молоко – 100 мл;
- мука – 3 ст. л.;
- соль – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Баклажаны тщательно моем и отрезаем плодоножку. Ножом разделяем овощ на тонкие пластины, выкладываем в тарелку или кастрюлю.
- Через 10 минут добавляем воду, ставим сверху банку или миску и оставляем еще на 10 минут. После обсушиваем их с помощью бумажного полотенца.
- Лук чистим, перебиваем в блендере и добавляем в фарш. Все солим и перчим по своему вкусу.
- Баклажаны раскладываем на дощечку и выкладываем сверху фарш, равномерно распределяем по всей поверхности. Каждый кусочек баклажана с фаршем заворачиваем квадратиком.
- Для приготовления кляра в отдельном сосуде взбиваем яйца и соль, вливаем молоко и перемешиваем.
- Сковороду ставим на огонь, добавляем растительное масло. Каждый квадратик опускаем в кляр и отправляем на сковороду. Жарим баклажаны на маленьком огне под крышкой с двух сторон до золотистой корочки.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться от горечи в синеньких. Готовьте и ешьте с удовольствием!