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Незвичний "червоний" рис: страва, яку можна подати навіть без м’яса, і ніхто не піде голодним

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Такий рис навіть сам по собі дуже смачний
Такий рис навіть сам по собі дуже смачний. Фото 1000.menu

Він готується на сковороді з додаванням овочів

Ми розповідали, як смачно зварити рис. Наступна страва — це вищий рівень гарніру.

"Червоний" рис готується у сковороді, і подати його можна як самостійно, так і у вигляді гарніру. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

  • Рис – 200 г.
  • Вода – 450 мл.
  • Перетерті томати – 150 мл.
  • Цибуля – 150 р.
  • Гострий перець – 1/2 або 1/3
  • Часник – 2 великі зубчики
  • Вершкове масло – 30 г.
  • Соняшникова олія – 2 ст. л.
  • Кмин свіжомелений – 2-3 дрібки
  • Сіль
  • Зелень

Спосіб приготування:

  1. Рис промиваємо, злегка обсушуємо. Обсмажуємо його на сковороді з невеликою кількістю олії.
  2. Крупа повинна набути легкого золотистого кольору. Орієнтовно на це піде близько 5 хвилин.
  3. Додаємо цибулю, накришену дрібним кубиком, кілька кілець гострого перцю. Все перемішуємо і готуємо на середньому вогні ще 5-7 хвилин.
  4. Потім кладемо тертий часник, перемішуємо і готуємо рівно 1 хвилину. Одразу вливаємо гарячу воду, потерті помідори, ще раз перемішуємо і доводимо до кипіння.
  5. Солимо, додаємо мелений кмин. Накриваємо кришкою і готуємо на невеликому вогні 15-20 хвилин.
  6. Коли рис готовий, кладемо шматочок вершкового масла і перемішуємо. Ще на кілька хвилин залишаємо під кришкою і тоді подаємо до столу.

Рис виходить неймовірно ароматний, яскравий і дуже смачний. Окрім самостійного смаку, він може стати додатком до соковитих котлет.

Теги:
#Рецепт #Томат #Рис #Гарнір