Незвичний "червоний" рис: страва, яку можна подати навіть без м’яса, і ніхто не піде голодним
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Він готується на сковороді з додаванням овочів
Ми розповідали, як смачно зварити рис. Наступна страва — це вищий рівень гарніру.
"Червоний" рис готується у сковороді, і подати його можна як самостійно, так і у вигляді гарніру. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".
Інгредієнти:
- Рис – 200 г.
- Вода – 450 мл.
- Перетерті томати – 150 мл.
- Цибуля – 150 р.
- Гострий перець – 1/2 або 1/3
- Часник – 2 великі зубчики
- Вершкове масло – 30 г.
- Соняшникова олія – 2 ст. л.
- Кмин свіжомелений – 2-3 дрібки
- Сіль
- Зелень
Спосіб приготування:
- Рис промиваємо, злегка обсушуємо. Обсмажуємо його на сковороді з невеликою кількістю олії.
- Крупа повинна набути легкого золотистого кольору. Орієнтовно на це піде близько 5 хвилин.
- Додаємо цибулю, накришену дрібним кубиком, кілька кілець гострого перцю. Все перемішуємо і готуємо на середньому вогні ще 5-7 хвилин.
- Потім кладемо тертий часник, перемішуємо і готуємо рівно 1 хвилину. Одразу вливаємо гарячу воду, потерті помідори, ще раз перемішуємо і доводимо до кипіння.
- Солимо, додаємо мелений кмин. Накриваємо кришкою і готуємо на невеликому вогні 15-20 хвилин.
- Коли рис готовий, кладемо шматочок вершкового масла і перемішуємо. Ще на кілька хвилин залишаємо під кришкою і тоді подаємо до столу.
Рис виходить неймовірно ароматний, яскравий і дуже смачний. Окрім самостійного смаку, він може стати додатком до соковитих котлет.