Незвичний "червоний" рис: страва, яку можна подати навіть без м’яса, і ніхто не піде голодним

Він готується на сковороді з додаванням овочів

Ми розповідали, як смачно зварити рис. Наступна страва — це вищий рівень гарніру.

"Червоний" рис готується у сковороді, і подати його можна як самостійно, так і у вигляді гарніру. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

Рис – 200 г.

Вода – 450 мл.

Перетерті томати – 150 мл.

Цибуля – 150 р.

Гострий перець – 1/2 або 1/3

Часник – 2 великі зубчики

Вершкове масло – 30 г.

Соняшникова олія – 2 ст. л.

Кмин свіжомелений – 2-3 дрібки

Сіль

Зелень

Спосіб приготування:

Рис промиваємо, злегка обсушуємо. Обсмажуємо його на сковороді з невеликою кількістю олії. Крупа повинна набути легкого золотистого кольору. Орієнтовно на це піде близько 5 хвилин. Додаємо цибулю, накришену дрібним кубиком, кілька кілець гострого перцю. Все перемішуємо і готуємо на середньому вогні ще 5-7 хвилин. Потім кладемо тертий часник, перемішуємо і готуємо рівно 1 хвилину. Одразу вливаємо гарячу воду, потерті помідори, ще раз перемішуємо і доводимо до кипіння. Солимо, додаємо мелений кмин. Накриваємо кришкою і готуємо на невеликому вогні 15-20 хвилин. Коли рис готовий, кладемо шматочок вершкового масла і перемішуємо. Ще на кілька хвилин залишаємо під кришкою і тоді подаємо до столу.

Рис виходить неймовірно ароматний, яскравий і дуже смачний. Окрім самостійного смаку, він може стати додатком до соковитих котлет.