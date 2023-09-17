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Необычный "красный" рис: блюдо, которое можно подать даже без мяса, и никто не уйдет голодным

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Такой рис даже сам по себе очень вкусен
Такой рис даже сам по себе очень вкусен. Фото 1000.menu

Он готовится на сковороде с добавлением овощей

Мы рассказывали, как вкусно сварить рис. Следующее блюдо – это высший уровень гарнира.

"Красный" рис готовится в сковороде и подать его можно как самостоятельно, так и в виде гарнира. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

  • Рис – 200 г.
  • Вода – 450 мл.
  • Перетертые томаты – 150 мл.
  • Лук – 150 г.
  • Острый перец – 1/2 или 1/3
  • Чеснок – 2 больших зубчика
  • Сливочное масло – 30 г.
  • Подсолнечное масло – 2 ст. л.
  • Тмин свежемолотый – 2-3 щепотки
  • Соль
  • Зелень

Способ приготовления:

  1. Рис промываем, слегка обсушиваем. Обжариваем его на сковороде с небольшим количеством растительного масла.
  2. Крупа должна приобрести легкий золотистый цвет. Примерно на это уйдет около 5 минут.
  3. Добавляем лук, накрошенный мелким кубиком, несколько колец острого перца. Всё перемешиваем и готовим на среднем огне еще 5-7 минут.
  4. Затем кладем тертый чеснок, перемешиваем и готовим ровно 1 минуту. Сразу вливаем горячую воду, потертые помидоры, еще раз перемешиваем и доводим до кипения.
  5. Солим, добавляем молотый тмин. Накрываем крышкой и готовим на маленьком огне 15-20 минут.
  6. Когда рис готов, кладем кусочек сливочного масла и перемешиваем. Еще на несколько минут оставляем под крышкой и подаем к столу.

Рис получается невероятно ароматный, яркий и вкуснейший. Кроме самостоятельного вкуса, он может стать дополнением к сочным котлетам.

Теги:
#Рецепт #Томат #Злак #Гарнир