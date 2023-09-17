Необычный "красный" рис: блюдо, которое можно подать даже без мяса, и никто не уйдет голодным

Он готовится на сковороде с добавлением овощей

Мы рассказывали, как вкусно сварить рис. Следующее блюдо – это высший уровень гарнира.

"Красный" рис готовится в сковороде и подать его можно как самостоятельно, так и в виде гарнира. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

Рис – 200 г.

Вода – 450 мл.

Перетертые томаты – 150 мл.

Лук – 150 г.

Острый перец – 1/2 или 1/3

Чеснок – 2 больших зубчика

Сливочное масло – 30 г.

Подсолнечное масло – 2 ст. л.

Тмин свежемолотый – 2-3 щепотки

Соль

Зелень

Способ приготовления:

Рис промываем, слегка обсушиваем. Обжариваем его на сковороде с небольшим количеством растительного масла. Крупа должна приобрести легкий золотистый цвет. Примерно на это уйдет около 5 минут. Добавляем лук, накрошенный мелким кубиком, несколько колец острого перца. Всё перемешиваем и готовим на среднем огне еще 5-7 минут. Затем кладем тертый чеснок, перемешиваем и готовим ровно 1 минуту. Сразу вливаем горячую воду, потертые помидоры, еще раз перемешиваем и доводим до кипения. Солим, добавляем молотый тмин. Накрываем крышкой и готовим на маленьком огне 15-20 минут. Когда рис готов, кладем кусочек сливочного масла и перемешиваем. Еще на несколько минут оставляем под крышкой и подаем к столу.

Рис получается невероятно ароматный, яркий и вкуснейший. Кроме самостоятельного вкуса, он может стать дополнением к сочным котлетам.