Необычный "красный" рис: блюдо, которое можно подать даже без мяса, и никто не уйдет голодным
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Он готовится на сковороде с добавлением овощей
Мы рассказывали, как вкусно сварить рис. Следующее блюдо – это высший уровень гарнира.
"Красный" рис готовится в сковороде и подать его можно как самостоятельно, так и в виде гарнира. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".
Ингредиенты:
- Рис – 200 г.
- Вода – 450 мл.
- Перетертые томаты – 150 мл.
- Лук – 150 г.
- Острый перец – 1/2 или 1/3
- Чеснок – 2 больших зубчика
- Сливочное масло – 30 г.
- Подсолнечное масло – 2 ст. л.
- Тмин свежемолотый – 2-3 щепотки
- Соль
- Зелень
Способ приготовления:
- Рис промываем, слегка обсушиваем. Обжариваем его на сковороде с небольшим количеством растительного масла.
- Крупа должна приобрести легкий золотистый цвет. Примерно на это уйдет около 5 минут.
- Добавляем лук, накрошенный мелким кубиком, несколько колец острого перца. Всё перемешиваем и готовим на среднем огне еще 5-7 минут.
- Затем кладем тертый чеснок, перемешиваем и готовим ровно 1 минуту. Сразу вливаем горячую воду, потертые помидоры, еще раз перемешиваем и доводим до кипения.
- Солим, добавляем молотый тмин. Накрываем крышкой и готовим на маленьком огне 15-20 минут.
- Когда рис готов, кладем кусочек сливочного масла и перемешиваем. Еще на несколько минут оставляем под крышкой и подаем к столу.
Рис получается невероятно ароматный, яркий и вкуснейший. Кроме самостоятельного вкуса, он может стать дополнением к сочным котлетам.