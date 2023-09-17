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Від м’яса не відрізнити: гора смачних відбивних з двох баклажанів

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Завдяки ароматному кляру вони схожі на курячі відбивні
Завдяки ароматному кляру вони схожі на курячі відбивні. Фото Порадниця

Дуже смачні та ніжні відбивні з баклажанів

Ми розповідали, як із баклажанами приготувати смачний салат. Тепер ще й ділимось рецептом відбивний із цього корисного овочі.

Ароматний кляр робить їх схожими на курячі биточки. Рецептом поділились на порталі "Клатч".

Інгредієнти:

  • 500 г баклажанів
  • 4 яйця
  • 0.5 ч. л солі
  • 0.5 ч. л меленого перчика
  • 1 ч. л сушеного часнику
  • 1 ст. л приправи для шашлику
  • 1 ст. л олії
  • 2 ст. л борошна
  • 2 ст. л кукурудзяного крохмалю
  • соняшникова олія для обсмажування

Спосіб приготування:

  1. Миємо баклажан і відрізаємо "хвостики". Чистимо їх смужками. Кожен баклажан ріжемо на три частини.
  2. Кожну частину нарізаємо поздовжніми пластинами, завтовшки близько 1 см. Беремо деко або обробну дошку. Присипаємо поверхню сіллю, а на нех — викладаємо пластини порізаного баклажана.
  3. Усі інгредієнти кляру змішуємо до однорідної маси. Обсмажуємо шматочки, обваляні в густому клярі на сковороді з розпеченою олією. Ціль — золотиста скоринка з обох боків.

Виходить дуже смачно та ароматно. Також ми розповідали, як смачно засолити капусту на зиму.

Теги:
#Рецепт #Баклажан #Відбивні