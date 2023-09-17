Від м’яса не відрізнити: гора смачних відбивних з двох баклажанів
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Дуже смачні та ніжні відбивні з баклажанів
Ми розповідали, як із баклажанами приготувати смачний салат. Тепер ще й ділимось рецептом відбивний із цього корисного овочі.
Ароматний кляр робить їх схожими на курячі биточки. Рецептом поділились на порталі "Клатч".
Інгредієнти:
- 500 г баклажанів
- 4 яйця
- 0.5 ч. л солі
- 0.5 ч. л меленого перчика
- 1 ч. л сушеного часнику
- 1 ст. л приправи для шашлику
- 1 ст. л олії
- 2 ст. л борошна
- 2 ст. л кукурудзяного крохмалю
- соняшникова олія для обсмажування
Спосіб приготування:
- Миємо баклажан і відрізаємо "хвостики". Чистимо їх смужками. Кожен баклажан ріжемо на три частини.
- Кожну частину нарізаємо поздовжніми пластинами, завтовшки близько 1 см. Беремо деко або обробну дошку. Присипаємо поверхню сіллю, а на нех — викладаємо пластини порізаного баклажана.
- Усі інгредієнти кляру змішуємо до однорідної маси. Обсмажуємо шматочки, обваляні в густому клярі на сковороді з розпеченою олією. Ціль — золотиста скоринка з обох боків.
Виходить дуже смачно та ароматно. Також ми розповідали, як смачно засолити капусту на зиму.