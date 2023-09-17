Від м’яса не відрізнити: гора смачних відбивних з двох баклажанів

Дуже смачні та ніжні відбивні з баклажанів

Ми розповідали, як із баклажанами приготувати смачний салат. Тепер ще й ділимось рецептом відбивний із цього корисного овочі.

Ароматний кляр робить їх схожими на курячі биточки. Рецептом поділились на порталі "Клатч".

Інгредієнти:

500 г баклажанів

4 яйця

0.5 ч. л солі

0.5 ч. л меленого перчика

1 ч. л сушеного часнику

1 ст. л приправи для шашлику

1 ст. л олії

2 ст. л борошна

2 ст. л кукурудзяного крохмалю

соняшникова олія для обсмажування

Спосіб приготування:

Миємо баклажан і відрізаємо "хвостики". Чистимо їх смужками. Кожен баклажан ріжемо на три частини. Кожну частину нарізаємо поздовжніми пластинами, завтовшки близько 1 см. Беремо деко або обробну дошку. Присипаємо поверхню сіллю, а на нех — викладаємо пластини порізаного баклажана. Усі інгредієнти кляру змішуємо до однорідної маси. Обсмажуємо шматочки, обваляні в густому клярі на сковороді з розпеченою олією. Ціль — золотиста скоринка з обох боків.

Виходить дуже смачно та ароматно. Також ми розповідали, як смачно засолити капусту на зиму.