От мяса не отличить: гора вкусных отбивных из двух баклажанов
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Очень вкусные и нежные отбивные из баклажанов
Мы рассказывали, как с баклажанами приготовить вкусный салат. Теперь еще и делимся рецептом отбивной из этого полезного овоща.
Ароматный кляр делает их похожими на куриные биточки. Рецептом поделились на портале "Клатч".
Ингредиенты:
- 500 г баклажанов
- 4 яйца
- 0.5 ч. л соли
- 0.5 ч. л молотого перчика
- 1 ч. л сушеного чеснока
- 1 ст. л приправы для шашлыка
- 1 ст. л масла
- 2 ст. л муки
- 2 ст. л кукурузного крахмала
- подсолнечное масло для обжаривания
Способ приготовления:
- Моем баклажан и отрезаем "хвостики". Чистим их полосками. Каждый баклажан режем на три части.
- Каждую часть нарезаем продольными пластинами, толщиной около 1 см. Берем противень или разделочную доску. Присыпаем поверхность солью, а на них выкладываем пластины порезанного баклажана.
- Все ингредиенты кляра смешиваем до однородной массы. Обжариваем кусочки, обваленные в густом кляре на сковороде с раскаленным маслом. Цель – золотистая корочка с обеих сторон.
Выходит очень вкусно и ароматно. Также мы рассказывали, как вкусно засолить капусту на зиму.