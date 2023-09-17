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От мяса не отличить: гора вкусных отбивных из двух баклажанов

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Благодаря ароматному кляру они похожи на куриные отбивные
Благодаря ароматному кляру они похожи на куриные отбивные. Фото Порадниця

Очень вкусные и нежные отбивные из баклажанов

Мы рассказывали, как с баклажанами приготовить вкусный салат. Теперь еще и делимся рецептом отбивной из этого полезного овоща.

Ароматный кляр делает их похожими на куриные биточки. Рецептом поделились на портале "Клатч".

Ингредиенты:

  • 500 г баклажанов
  • 4 яйца
  • 0.5 ч. л соли
  • 0.5 ч. л молотого перчика
  • 1 ч. л сушеного чеснока
  • 1 ст. л приправы для шашлыка
  • 1 ст. л масла
  • 2 ст. л муки
  • 2 ст. л кукурузного крахмала
  • подсолнечное масло для обжаривания

Способ приготовления:

  1. Моем баклажан и отрезаем "хвостики". Чистим их полосками. Каждый баклажан режем на три части.
  2. Каждую часть нарезаем продольными пластинами, толщиной около 1 см. Берем противень или разделочную доску. Присыпаем поверхность солью, а на них выкладываем пластины порезанного баклажана.
  3. Все ингредиенты кляра смешиваем до однородной массы. Обжариваем кусочки, обваленные в густом кляре на сковороде с раскаленным маслом. Цель – золотистая корочка с обеих сторон.

Выходит очень вкусно и ароматно. Также мы рассказывали, как вкусно засолить капусту на зиму.

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#Рецепт #Баклажан #Отбивные