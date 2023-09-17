От мяса не отличить: гора вкусных отбивных из двух баклажанов

Очень вкусные и нежные отбивные из баклажанов

Мы рассказывали, как с баклажанами приготовить вкусный салат. Теперь еще и делимся рецептом отбивной из этого полезного овоща.

Ароматный кляр делает их похожими на куриные биточки. Рецептом поделились на портале "Клатч".

Ингредиенты:

500 г баклажанов

4 яйца

0.5 ч. л соли

0.5 ч. л молотого перчика

1 ч. л сушеного чеснока

1 ст. л приправы для шашлыка

1 ст. л масла

2 ст. л муки

2 ст. л кукурузного крахмала

подсолнечное масло для обжаривания

Способ приготовления:

Моем баклажан и отрезаем "хвостики". Чистим их полосками. Каждый баклажан режем на три части. Каждую часть нарезаем продольными пластинами, толщиной около 1 см. Берем противень или разделочную доску. Присыпаем поверхность солью, а на них выкладываем пластины порезанного баклажана. Все ингредиенты кляра смешиваем до однородной массы. Обжариваем кусочки, обваленные в густом кляре на сковороде с раскаленным маслом. Цель – золотистая корочка с обеих сторон.

Выходит очень вкусно и ароматно. Также мы рассказывали, как вкусно засолить капусту на зиму.