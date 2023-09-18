Для цього печива ви скупите весь плавлений сир у магазині: незвичайний рецепт
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Близькі здивуються, але попросять добавки
Важко уявити, що з плавленого сиру можна приготувати гору неймовірного печива? Спробуйте — і від цього фантастичного рецепту захоплять і діти, і дорослі.
Просте, але нереально смачне печиво за рецептом Ukr.media ви приготуєте дуже швидко. А додавши за бажанням більше солі, ви отримаєте смачну закуску до пива або салатів. Ну що, йдемо готувати?
Як приготувати печиво з плавленого сиру
Інгредієнти:
- сирок плавлений — 200 г;
- борошно — 200 г;
- яйце – 1 шт.;
- масло вершкове — 80 г;
- цукор — 5 г;
- сіль — щіпка;
- розпушувач — 1 ч. л;
- кунжут — 40 г.
Спосіб приготування:
- Плавлений сир натираємо на великій тертці. До нього додаємо цукор, сіль та збите яйце. Туди ж відправляємо розтоплене вершкове масло, все вимішуємо.
- Змішуємо просіяне борошно з розпушувачем і додаємо в масу, вимішуємо тісто.
- Тісто ділимо на 2 частини. Кожну частину розгортаємо в тонкий пласт, загортаємо в рулети та нарізаємо невеликими шматочками.
- Деко застилаємо пергаментом, викладаємо заготівлю і посипаємо кунжутом або сухим маком. Випікаємо при 180 градусах протягом 15 хвилин.
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