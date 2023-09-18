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Для цього печива ви скупите весь плавлений сир у магазині: незвичайний рецепт

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Печиво з плавленого сиру завжди буде у вас на столі
Печиво з плавленого сиру завжди буде у вас на столі. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Близькі здивуються, але попросять добавки

Важко уявити, що з плавленого сиру можна приготувати гору неймовірного печива? Спробуйте — і від цього фантастичного рецепту захоплять і діти, і дорослі.

Просте, але нереально смачне печиво за рецептом Ukr.media ви приготуєте дуже швидко. А додавши за бажанням більше солі, ви отримаєте смачну закуску до пива або салатів. Ну що, йдемо готувати?

Як приготувати печиво з плавленого сиру

Інгредієнти:

  • сирок плавлений — 200 г;
  • борошно — 200 г;
  • яйце – 1 шт.;
  • масло вершкове — 80 г;
  • цукор — 5 г;
  • сіль — щіпка;
  • розпушувач — 1 ч. л;
  • кунжут — 40 г.

Спосіб приготування:

  1. Плавлений сир натираємо на великій тертці. До нього додаємо цукор, сіль та збите яйце. Туди ж відправляємо розтоплене вершкове масло, все вимішуємо.
  2. Змішуємо просіяне борошно з розпушувачем і додаємо в масу, вимішуємо тісто.
  3. Тісто ділимо на 2 частини. Кожну частину розгортаємо в тонкий пласт, загортаємо в рулети та нарізаємо невеликими шматочками.
  4. Деко застилаємо пергаментом, викладаємо заготівлю і посипаємо кунжутом або сухим маком. Випікаємо при 180 градусах протягом 15 хвилин.

"Телеграф" розповідав, як натерти плавлений сир, щоб він не залишився на тертці. Це простий вихід популярної "сирної" проблеми.

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