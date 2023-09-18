Для цього печива ви скупите весь плавлений сир у магазині: незвичайний рецепт

Близькі здивуються, але попросять добавки

Важко уявити, що з плавленого сиру можна приготувати гору неймовірного печива? Спробуйте — і від цього фантастичного рецепту захоплять і діти, і дорослі.

Просте, але нереально смачне печиво за рецептом Ukr.media ви приготуєте дуже швидко. А додавши за бажанням більше солі, ви отримаєте смачну закуску до пива або салатів. Ну що, йдемо готувати?

Як приготувати печиво з плавленого сиру

Інгредієнти:

сирок плавлений — 200 г;

борошно — 200 г;

яйце – 1 шт.;

масло вершкове — 80 г;

цукор — 5 г;

сіль — щіпка;

розпушувач — 1 ч. л;

кунжут — 40 г.

Спосіб приготування:

Плавлений сир натираємо на великій тертці. До нього додаємо цукор, сіль та збите яйце. Туди ж відправляємо розтоплене вершкове масло, все вимішуємо. Змішуємо просіяне борошно з розпушувачем і додаємо в масу, вимішуємо тісто. Тісто ділимо на 2 частини. Кожну частину розгортаємо в тонкий пласт, загортаємо в рулети та нарізаємо невеликими шматочками. Деко застилаємо пергаментом, викладаємо заготівлю і посипаємо кунжутом або сухим маком. Випікаємо при 180 градусах протягом 15 хвилин.

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