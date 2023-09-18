Для этого печенья вы скупите весь плавленый сырок в магазине: необычный рецепт

Близкие удивятся, но попросят добавки

Сложно представить, что из плавленого сыра можно приготовить гору невероятного печенья? Попробуйте — и от этого фантастического рецепта придут в восторг и дети, и взрослые.

Простое, но нереально вкусное печенье по рецепту Ukr.media вы приготовите очень быстро. А добавив по желанию больше соли, вы получите вкусную закуску к пиву или салатам. Ну что, идем готовить?

Как приготовить печенье из плавленного сыра

Ингредиенты:

сырок плавленый — 200 г;

мука — 200 г;

яйцо – 1 шт.;

масло сливочное — 80 г;

сахар — 5 г;

соль – щепотка;

разрыхлитель — 1 ч. л;

кунжут — 40 г.

Способ приготовления:

Плавленый сыр натираем на большой терке. К нему добавляем сахар, соль и взбитое яйцо. Туда же отправляем растопленное сливочное масло, все вымешиваем. Смешиваем просеянную муку с разрыхлителем и добавляем в массу, вымешиваем тесто. Тесто делим на 2 части. Каждую часть раскатываем в тонкий пласт, заворачиваем в рулеты и нарезаем небольшими кусочками. Противень застилаем пергаментом, выкладываем заготовку и посыпаем кунжутом или сухим маком. Выпекаем при 180 градусах в течение 15 минут.

"Телеграф" рассказывал, как натереть плавленый сыр, чтобы он не остался на терке. Это простой выход популярной "сырной" проблемы.