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Для этого печенья вы скупите весь плавленый сырок в магазине: необычный рецепт

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Печенье из плавленого сырка будет у вас всегда на столе
Печенье из плавленого сырка будет у вас всегда на столе. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Близкие удивятся, но попросят добавки

Сложно представить, что из плавленого сыра можно приготовить гору невероятного печенья? Попробуйте — и от этого фантастического рецепта придут в восторг и дети, и взрослые.

Простое, но нереально вкусное печенье по рецепту Ukr.media вы приготовите очень быстро. А добавив по желанию больше соли, вы получите вкусную закуску к пиву или салатам. Ну что, идем готовить?

Как приготовить печенье из плавленного сыра

Ингредиенты:

  • сырок плавленый — 200 г;
  • мука — 200 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • масло сливочное — 80 г;
  • сахар — 5 г;
  • соль – щепотка;
  • разрыхлитель — 1 ч. л;
  • кунжут — 40 г.

Способ приготовления:

  1. Плавленый сыр натираем на большой терке. К нему добавляем сахар, соль и взбитое яйцо. Туда же отправляем растопленное сливочное масло, все вымешиваем.
  2. Смешиваем просеянную муку с разрыхлителем и добавляем в массу, вымешиваем тесто.
  3. Тесто делим на 2 части. Каждую часть раскатываем в тонкий пласт, заворачиваем в рулеты и нарезаем небольшими кусочками.
  4. Противень застилаем пергаментом, выкладываем заготовку и посыпаем кунжутом или сухим маком. Выпекаем при 180 градусах в течение 15 минут.

"Телеграф" рассказывал, как натереть плавленый сыр, чтобы он не остался на терке. Это простой выход популярной "сырной" проблемы.

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