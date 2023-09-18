Для этого печенья вы скупите весь плавленый сырок в магазине: необычный рецепт
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Близкие удивятся, но попросят добавки
Сложно представить, что из плавленого сыра можно приготовить гору невероятного печенья? Попробуйте — и от этого фантастического рецепта придут в восторг и дети, и взрослые.
Простое, но нереально вкусное печенье по рецепту Ukr.media вы приготовите очень быстро. А добавив по желанию больше соли, вы получите вкусную закуску к пиву или салатам. Ну что, идем готовить?
Как приготовить печенье из плавленного сыра
Ингредиенты:
- сырок плавленый — 200 г;
- мука — 200 г;
- яйцо – 1 шт.;
- масло сливочное — 80 г;
- сахар — 5 г;
- соль – щепотка;
- разрыхлитель — 1 ч. л;
- кунжут — 40 г.
Способ приготовления:
- Плавленый сыр натираем на большой терке. К нему добавляем сахар, соль и взбитое яйцо. Туда же отправляем растопленное сливочное масло, все вымешиваем.
- Смешиваем просеянную муку с разрыхлителем и добавляем в массу, вымешиваем тесто.
- Тесто делим на 2 части. Каждую часть раскатываем в тонкий пласт, заворачиваем в рулеты и нарезаем небольшими кусочками.
- Противень застилаем пергаментом, выкладываем заготовку и посыпаем кунжутом или сухим маком. Выпекаем при 180 градусах в течение 15 минут.
"Телеграф" рассказывал, как натереть плавленый сыр, чтобы он не остался на терке. Это простой выход популярной "сырной" проблемы.