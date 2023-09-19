Рус

Перевірте свій холодильник: там точно є один із продуктів, які категорично не можна зберігати в холоді

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ці продукти для когось можуть бути неочікуваними
Ці продукти для когось можуть бути неочікуваними. Фото ukrhealth.net

Таке зберігання зіпсує їх смак

Ми розповідали, що покласти до банки з крупами, щоб прогнати жуків. Тепер ділимось ще деякими лайфхаками зі зберігання продуктів. Річ піде про продукти, які не варто зберігати в холодильнику.

Може здатися, що холодильник – це ідеальне місце для будь-яких продуктів. Однак, це зовсім не так. Деякі продукти взагалі не потребують бути холодними. Зберігання в холодильнику зіпсує їх смак, текстуру та аромат, а також скоротить термін придатності. Детальніше розповіли на Pixelinform.

Диня

Не варто зберігати її в холодильнику. Цілий плід потрібно зберігати просто на кухні — в добре провітрюваному та прохолодному місці. А нарізану диню взагалі не можна зберігати — її потрібно з’їсти за 4 години.

Цитрусові

Апельсини, лимони та грейпфрути точно не потребують охолодження. Не варто залишати їх у холоді, якщо ви не хочете, щоб фрукти втратили свій яскравий смак.

Шоколад

Тримайте його при кімнатній температурі. При цьому важливо, щоб на нього не потрапляло пряме сонце. Класти шоколад, що підтанув у спеку, в холодильник — погана ідея. Цукор кристалізується, з’явиться білий наліт.

Такі прості правила зберігання дозволять вам довше насолоджуватися смаком продуктів. Також ми розповідали, що додати в картопляне пюре, щоб було смачніше.

Теги:
#Продукти #Холодильник #Зберігання #Лайфхак