Перевірте свій холодильник: там точно є один із продуктів, які категорично не можна зберігати в холоді

Таке зберігання зіпсує їх смак

Ми розповідали, що покласти до банки з крупами, щоб прогнати жуків. Тепер ділимось ще деякими лайфхаками зі зберігання продуктів. Річ піде про продукти, які не варто зберігати в холодильнику.

Може здатися, що холодильник – це ідеальне місце для будь-яких продуктів. Однак, це зовсім не так. Деякі продукти взагалі не потребують бути холодними. Зберігання в холодильнику зіпсує їх смак, текстуру та аромат, а також скоротить термін придатності. Детальніше розповіли на Pixelinform.

Диня

Не варто зберігати її в холодильнику. Цілий плід потрібно зберігати просто на кухні — в добре провітрюваному та прохолодному місці. А нарізану диню взагалі не можна зберігати — її потрібно з’їсти за 4 години.

Цитрусові

Апельсини, лимони та грейпфрути точно не потребують охолодження. Не варто залишати їх у холоді, якщо ви не хочете, щоб фрукти втратили свій яскравий смак.

Шоколад

Тримайте його при кімнатній температурі. При цьому важливо, щоб на нього не потрапляло пряме сонце. Класти шоколад, що підтанув у спеку, в холодильник — погана ідея. Цукор кристалізується, з’явиться білий наліт.

Такі прості правила зберігання дозволять вам довше насолоджуватися смаком продуктів. Також ми розповідали, що додати в картопляне пюре, щоб було смачніше.