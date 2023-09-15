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Жучки самі втечуть з круп: найпростіший спосіб позбутися шкідників

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Ви здивуєтесь, як це просто
Ви здивуєтесь, як це просто. Фото agrostory.com

Максимально простий, та ще й дешевий спосіб

Ми розповідали, яка різниця між американо та еспресо. Тепер ділимось дуже простим та максимально бюджетним лайфхаком, який врятує від настирних комах у крупах.

Часто для боротьби з комахами використовуються гострі спеції. Іноді у крупах навмисне залишають кульки із фольги або металеві столові прилади. Втім, є набагато простіший спосіб. Про нього розповіли на Pixelinform.

Якщо на кожну банку з крупою залишати по виделці, то не вистачить жодних столових приборів. Спеції — теж непоганий варіант; втім для повного захисту від шкідників до проблеми потрібно підходити комплексно, а не вибірково.

Річ у тому, щоб покласти у кожну банку один простий предмет. Йдеться про звичайні металеві корки від пляшок. Це можуть бути закривки з пляшок з-під пива, мінеральної води або солодких газованих напоїв.

З якоїсь причини шкідники не переносять металевих предметів у крупах. Тому вони не селяться там, де вони зберігаються.

Як визначити, чи завелись шкідники у крупах?

Є дуже простий спосіб. Для цього зерна слід лише замочити у підсоленій воді. Крупа осяде на дно, а все сміття (разом із комахами та їх личинками) спливе і опиниться на поверхні.

Якщо ви виявили комах — у наступну крупу покладіть кришки. Також ми розповідали про поширену помилку консервації, через яку вона псується.

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#Рецепт #Крупа #Лайфхак