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Рецепт давній, як гори Кавказу: готуємо популярний осетинський пиріг

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Таку смакоту з’їдять до останньої крихти
Таку смакоту з’їдять до останньої крихти. Фото cesmak.info

Готуйте одразу кілька штук

Сьогодні ми поділимося стародавнім, як гори Кавказу, рецептом осетинських пирогів. Різновидів цієї випічки багато і відрізняється вона начинкою.

Разом з "Це Смак" пропонуємо скуштувати кабускаджин — осетинські пироги з капустою та сиром. Для смачної начинки слід взяти молодий овоч та будь-який сичужний сир. За бажанням можна додати мелені волоські горіхи та свіжий запашний чебрець – ви отримаєте справжню насолоду.

Як приготувати осетинські пироги з капустою та сиром

Інгредієнти на 6 порцій:

  • пшеничне борошно – 500 г;
  • молоко – 200 мл;
  • вода – 200 мл;
  • сухі дріжджі – 1 ч. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • соняшникова олія – 1 ст. л.;
  • капуста білокачанна – 1 кг;
  • сир сулугуні – 300 г;
  • вершкове масло – 20 г

Спосіб приготування:

  1. Капусту тонко нашаткуйте, відправте в глибоку сковороду і згасіть під кришкою до м’якості, остудіть. Злийте зайву рідину, додайте тертий сир, посоліть за потребою. Все перемішайте, розділіть на три частини та кожну скотіть в кулю.
  2. Просіяне борошно змішайте із сіллю, цукром та дріжджами. У масу додайте теплу воду та тепле молоко, все добре перемішайте. Поверхню тіста змастіть олією, накрийте миску плівкою і відправте в тепле місце на годину.
  3. Отримане тісто обомніть та розділіть на 3 частини, кожну скотіть в кулю. На посипаній мукою поверхні руками сформуйте коржик. Викладіть по центру коржів начинку, зафіксуйте таким чином, щоб вийшов мішечок.
  4. Мішечок приплюсніть, перекладіть на лист пергаменту і розтягніть коржик з начинкою до тонкого пирога. У центрі зробіть отвір для виходу пари. Перекладіть пергамент з пирогом на лист і відправте в духовку на 7-10 хвилин при 220 градусах.
  5. Готові пироги складайте стопою в плоскій тарілці та змастіть вершковим маслом. Смачного!

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#Рецепт #Осетія #Готуємо вдома #Пиріг з капустою