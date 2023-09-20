Рецепт давній, як гори Кавказу: готуємо популярний осетинський пиріг
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Готуйте одразу кілька штук
Сьогодні ми поділимося стародавнім, як гори Кавказу, рецептом осетинських пирогів. Різновидів цієї випічки багато і відрізняється вона начинкою.
Разом з "Це Смак" пропонуємо скуштувати кабускаджин — осетинські пироги з капустою та сиром. Для смачної начинки слід взяти молодий овоч та будь-який сичужний сир. За бажанням можна додати мелені волоські горіхи та свіжий запашний чебрець – ви отримаєте справжню насолоду.
Як приготувати осетинські пироги з капустою та сиром
Інгредієнти на 6 порцій:
- пшеничне борошно – 500 г;
- молоко – 200 мл;
- вода – 200 мл;
- сухі дріжджі – 1 ч. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- соняшникова олія – 1 ст. л.;
- капуста білокачанна – 1 кг;
- сир сулугуні – 300 г;
- вершкове масло – 20 г
Спосіб приготування:
- Капусту тонко нашаткуйте, відправте в глибоку сковороду і згасіть під кришкою до м’якості, остудіть. Злийте зайву рідину, додайте тертий сир, посоліть за потребою. Все перемішайте, розділіть на три частини та кожну скотіть в кулю.
- Просіяне борошно змішайте із сіллю, цукром та дріжджами. У масу додайте теплу воду та тепле молоко, все добре перемішайте. Поверхню тіста змастіть олією, накрийте миску плівкою і відправте в тепле місце на годину.
- Отримане тісто обомніть та розділіть на 3 частини, кожну скотіть в кулю. На посипаній мукою поверхні руками сформуйте коржик. Викладіть по центру коржів начинку, зафіксуйте таким чином, щоб вийшов мішечок.
- Мішечок приплюсніть, перекладіть на лист пергаменту і розтягніть коржик з начинкою до тонкого пирога. У центрі зробіть отвір для виходу пари. Перекладіть пергамент з пирогом на лист і відправте в духовку на 7-10 хвилин при 220 градусах.
- Готові пироги складайте стопою в плоскій тарілці та змастіть вершковим маслом. Смачного!
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