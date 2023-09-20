Рецепт давній, як гори Кавказу: готуємо популярний осетинський пиріг

Готуйте одразу кілька штук

Сьогодні ми поділимося стародавнім, як гори Кавказу, рецептом осетинських пирогів. Різновидів цієї випічки багато і відрізняється вона начинкою.

Разом з "Це Смак" пропонуємо скуштувати кабускаджин — осетинські пироги з капустою та сиром. Для смачної начинки слід взяти молодий овоч та будь-який сичужний сир. За бажанням можна додати мелені волоські горіхи та свіжий запашний чебрець – ви отримаєте справжню насолоду.

Як приготувати осетинські пироги з капустою та сиром

Інгредієнти на 6 порцій:

пшеничне борошно – 500 г;

молоко – 200 мл;

вода – 200 мл;

сухі дріжджі – 1 ч. л.;

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

соняшникова олія – 1 ст. л.;

капуста білокачанна – 1 кг;

сир сулугуні – 300 г;

вершкове масло – 20 г

Спосіб приготування:

Капусту тонко нашаткуйте, відправте в глибоку сковороду і згасіть під кришкою до м’якості, остудіть. Злийте зайву рідину, додайте тертий сир, посоліть за потребою. Все перемішайте, розділіть на три частини та кожну скотіть в кулю. Просіяне борошно змішайте із сіллю, цукром та дріжджами. У масу додайте теплу воду та тепле молоко, все добре перемішайте. Поверхню тіста змастіть олією, накрийте миску плівкою і відправте в тепле місце на годину. Отримане тісто обомніть та розділіть на 3 частини, кожну скотіть в кулю. На посипаній мукою поверхні руками сформуйте коржик. Викладіть по центру коржів начинку, зафіксуйте таким чином, щоб вийшов мішечок. Мішечок приплюсніть, перекладіть на лист пергаменту і розтягніть коржик з начинкою до тонкого пирога. У центрі зробіть отвір для виходу пари. Перекладіть пергамент з пирогом на лист і відправте в духовку на 7-10 хвилин при 220 градусах. Готові пироги складайте стопою в плоскій тарілці та змастіть вершковим маслом. Смачного!

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