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Рецепт давний, как горы Кавказа: готовим популярный осетинский пирог

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Такую вкуснятину съедят до последней крошки
Такую вкуснятину съедят до последней крошки. Фото cesmak.info

Готовьте сразу несколько штук

Сегодня мы поделимся древним, как горы Кавказа, рецептом осетинских пирогов. Разновидностей этой выпечки много и отличается она начинкой.

Вместе с "Це Смак" предлагаем попробовать кабускаджин — осетинские пироги с капустой и сыром. Для вкусной начинки следует взять молодой овощ и любой сычужный сір. По желанию можно добавить молотые грецкие орехи и свежий душистый чабрец – вы получите настоящее наслаждение.

Как приготовить осетинские пироги с капустой и сыром

Ингредиенты на 6 порций:

  • пшеничная мука – 500 г;
  • молоко – 200 мл;
  • вода – 200 мл;
  • сухие дрожжи – 1 ч. л.;
  • соль – 1 ч. л.;
  • сахар – 1 ч. л.;
  • подсолнечное масло – 1 ст. л.;
  • капуста белокочанная – 1 кг;
  • сыр сулугуни – 300 г;
  • сливочное масло – 20 г

Способ приготовления:

  1. Капусту тонко нашинкуйте, отправьте в глубокую сковороду и потушите под крышкой до мягкости, остудите. Слейте лишнюю жидкость, добавьте тертый сыр, посолите по необходимости. Все перемешайте, разделите на три части и каждую скатайте в шар.
  2. Просеянную муку смешайте с солью, сахаром и дрожжами. В массу добавьте теплую воду и теплое молоко, все хорошо перемешайте. Поверхность теста смажьте растительным маслом, накройте миску пленкой и отправьте в теплое место на час.
  3. Полученное тесто обомните и разделите на 3 части, каждую скатайте в шар. На посыпанной мукой поверхности руками сформируйте лепешку. Выложите по центру лепешек начинки, защелкните таким образом, чтобы получился мешочек.
  4. Мешочек приплюсните, переложите на лист пергамента и растяните лепешку с начинкой до тонкого пирога. В центре сделайте отверстие для выхода пара. Переложите пергамент с пирогом на противень и отправьте в духовку на 7-10 минут при 220 градусах.
  5. Готовые пироги складывайте стопой в плоской тарелке и смажьте сливочным маслом. Приятного аппетита!

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