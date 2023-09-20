Рецепт давний, как горы Кавказа: готовим популярный осетинский пирог

Готовьте сразу несколько штук

Сегодня мы поделимся древним, как горы Кавказа, рецептом осетинских пирогов. Разновидностей этой выпечки много и отличается она начинкой.

Вместе с "Це Смак" предлагаем попробовать кабускаджин — осетинские пироги с капустой и сыром. Для вкусной начинки следует взять молодой овощ и любой сычужный сір. По желанию можно добавить молотые грецкие орехи и свежий душистый чабрец – вы получите настоящее наслаждение.

Как приготовить осетинские пироги с капустой и сыром

Ингредиенты на 6 порций:

пшеничная мука – 500 г;

молоко – 200 мл;

вода – 200 мл;

сухие дрожжи – 1 ч. л.;

соль – 1 ч. л.;

сахар – 1 ч. л.;

подсолнечное масло – 1 ст. л.;

капуста белокочанная – 1 кг;

сыр сулугуни – 300 г;

сливочное масло – 20 г

Способ приготовления:

Капусту тонко нашинкуйте, отправьте в глубокую сковороду и потушите под крышкой до мягкости, остудите. Слейте лишнюю жидкость, добавьте тертый сыр, посолите по необходимости. Все перемешайте, разделите на три части и каждую скатайте в шар. Просеянную муку смешайте с солью, сахаром и дрожжами. В массу добавьте теплую воду и теплое молоко, все хорошо перемешайте. Поверхность теста смажьте растительным маслом, накройте миску пленкой и отправьте в теплое место на час. Полученное тесто обомните и разделите на 3 части, каждую скатайте в шар. На посыпанной мукой поверхности руками сформируйте лепешку. Выложите по центру лепешек начинки, защелкните таким образом, чтобы получился мешочек. Мешочек приплюсните, переложите на лист пергамента и растяните лепешку с начинкой до тонкого пирога. В центре сделайте отверстие для выхода пара. Переложите пергамент с пирогом на противень и отправьте в духовку на 7-10 минут при 220 градусах. Готовые пироги складывайте стопой в плоской тарелке и смажьте сливочным маслом. Приятного аппетита!

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