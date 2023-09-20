Золото в банку: із секретним інгредієнтом грушеве варення вийде неймовірним

Найсмачніші ласощі для всієї родини

Що може бути більш домашнім та затишним, ніж баночка варення? Взимку приємно дістати солодощі та поринути в атмосферу літа.

Сьогодні ми з "Важно знать" приготуємо грушеве варення. Пікантності йому додасть один незвичайний інгредієнт – це корінь імбиру. До речі, для цього варення не доведеться навіть чистити груші. Навпаки, ми зробимо так, щоб шматочки фруктів після варіння залишалися цілими та неушкодженими. Ну що йдемо готувати?

Як приготувати грушеве варення

Інгредієнти:

1,5 кг груш;

0,5 кг цукру;

20 г очищеного імбиру;

1 лимон;

щіпка куркуми.

Спосіб приготування:

Груші вимийте і дайте їм висохнути. У кожного фрукта видаліть серцевину, наріжте шматочками завтовшки півсантиметра. Лимон вимийте, видаліть усе насіння. Наріжте фрукт шматочками. Імбир також помийте, наріжте і разом з лимоном подрібніть блендером або м’ясорубкою. У глибокій великій каструлі змішайте лимонно-імбірну масу з нарізаною грушею, засипте цукром, додайте куркуму і ретельно все перемішайте. Масу, що вийшла, залиште на пару годин — груша повинна пустити сік. Каструлю з майбутнім варенням поставте на вогонь, доведіть до кипіння, проваріть 10 хвилин. Дайте масі охолонути 5 годин і повторіть процедуру. Після другого проварювання сироп злийте, ще раз проваріть окремо від фруктів для досягнення необхідної густоти. Груші розкладіть по банках, залийте сиропом та закотіть кришками. Варення готове.

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