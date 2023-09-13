Ви могли про це навіть не замислюватися: чи потрібно знімати пінку з варення

Ці хитрощі допоможуть вам на кухні

Ми любимо варення за простоту приготування та універсальність. З ним можна їсти пишні оладки або ж додавати в домашню випічку.

У процесі виготовлення варення ми завжди знімаємо піну, викидаючи або з’їдаючи пізніше. Чому вона з’являється і чи потрібно знімати пінку, розберемося разом із "РБК-Україна".

Чому на варення утворюється піна

Після закипання фруктів дрібне сміття з ягід, фруктів, цукру або комах може спливти на поверхню разом із пінкою. Отже, якщо ви хочете "чисте" варення, піну варто прибрати.

Шкоди пінка не завдає. Збирати її варто для того, щоб отримати якісний продукт з тривалим часом зберігання.

Коли ви приберете пінку, всі інгредієнти рівномірно проварюватимуться. Варення вийде насиченим, з однорідною структурою, а воно зберігатиметься довго.

Якщо цього не зробити, є ризик, що текстура варення не вийде однорідною. Продукт не вийде таким прозорим, а пінка може збиратися грудками і траплятися у варення. До того ж є ризик, що варення не довго зберігатиметься.

У яких випадках піну можна не прибирати

Ви можете не знімати пінку, якщо впевнені в якості ягід або фруктів або ви їх добре перебрали, вимили і просушили. Якщо ви плануєте з’їсти варення відразу або воно буде використано найближчим часом, пінку можна залишити.

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