Золото в банке: с секретным ингредиентом грушевое варенье получится невероятным

Вкуснейшее лакомство для всей семьи

Что может быть более домашним и уютным, чем баночка варенья? Зимой приятно достать сладости и окунуться в атмосферу лета.

Сегодня мы с "Важно знать" приготовим грушевое варенье. Пикантности ему добавит один необычный ингредиент — это корень имбиря. Кстати, для этого варенья не придется даже чистить груши. Наоборот, мы сделаем так, чтобы кусочки фруктов после варки оставались целыми и неповрежденными. Ну что, идем готовить?

Как приготовить грушевое варенье

Ингредиенты:

1,5 кг груш;

0,5 кг сахара;

20 г очищенного имбиря;

1 лимон;

щепотка куркумы.

Способ приготовления:

Груши вымойте и дайте им высохнуть. У каждого фрукта удалите сердцевину, нарежьте кусочками толщиной в полсантиметра. Лимон вымойте, удалите все семечки. Нарежьте фрукт произвольными кусочками. Имбирь также помойте, нарежьте и вместе с лимоном измельчите с помощью блендера или мясорубки. В глубокой крупной кастрюле смешайте лимонно-имбирную массу с нарезанной грушей, засыпьте сахаром, добавьте щепотку куркумы и тщательно всё перемешайте. Получившуюся массу оставьте на пару часов — груша должна пустить сок. Кастрюлю с будущим вареньем поставьте на огонь, доведите до кипения, проварите 10 минут. Дайте массе охладиться 5 часов и повторите процедуру. После второго проваривания сироп слейте, проварите его еще раз отдельно от фруктов для достижения необходимой густоты. Груши разложите по банкам, залейте сиропом и закатайте крышками. Варенье готово.

Предлагаем также приготовить сгущенное молоко из груш по рецепту "Телеграфа". Это хитрый способ заменить сладости.