Золото в банке: с секретным ингредиентом грушевое варенье получится невероятным
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Вкуснейшее лакомство для всей семьи
Что может быть более домашним и уютным, чем баночка варенья? Зимой приятно достать сладости и окунуться в атмосферу лета.
Сегодня мы с "Важно знать" приготовим грушевое варенье. Пикантности ему добавит один необычный ингредиент — это корень имбиря. Кстати, для этого варенья не придется даже чистить груши. Наоборот, мы сделаем так, чтобы кусочки фруктов после варки оставались целыми и неповрежденными. Ну что, идем готовить?
Как приготовить грушевое варенье
Ингредиенты:
- 1,5 кг груш;
- 0,5 кг сахара;
- 20 г очищенного имбиря;
- 1 лимон;
- щепотка куркумы.
Способ приготовления:
- Груши вымойте и дайте им высохнуть. У каждого фрукта удалите сердцевину, нарежьте кусочками толщиной в полсантиметра.
- Лимон вымойте, удалите все семечки. Нарежьте фрукт произвольными кусочками. Имбирь также помойте, нарежьте и вместе с лимоном измельчите с помощью блендера или мясорубки.
- В глубокой крупной кастрюле смешайте лимонно-имбирную массу с нарезанной грушей, засыпьте сахаром, добавьте щепотку куркумы и тщательно всё перемешайте. Получившуюся массу оставьте на пару часов — груша должна пустить сок.
- Кастрюлю с будущим вареньем поставьте на огонь, доведите до кипения, проварите 10 минут. Дайте массе охладиться 5 часов и повторите процедуру.
- После второго проваривания сироп слейте, проварите его еще раз отдельно от фруктов для достижения необходимой густоты.
- Груши разложите по банкам, залейте сиропом и закатайте крышками. Варенье готово.
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