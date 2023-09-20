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Золото в банке: с секретным ингредиентом грушевое варенье получится невероятным

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Простой рецепт потрясающей вкуснятины
Простой рецепт потрясающей вкуснятины. Фото vazhnoznat.com

Вкуснейшее лакомство для всей семьи

Что может быть более домашним и уютным, чем баночка варенья? Зимой приятно достать сладости и окунуться в атмосферу лета.

Сегодня мы с "Важно знать" приготовим грушевое варенье. Пикантности ему добавит один необычный ингредиент — это корень имбиря. Кстати, для этого варенья не придется даже чистить груши. Наоборот, мы сделаем так, чтобы кусочки фруктов после варки оставались целыми и неповрежденными. Ну что, идем готовить?

Как приготовить грушевое варенье

Ингредиенты:

  • 1,5 кг груш;
  • 0,5 кг сахара;
  • 20 г очищенного имбиря;
  • 1 лимон;
  • щепотка куркумы.

Способ приготовления:

  1. Груши вымойте и дайте им высохнуть. У каждого фрукта удалите сердцевину, нарежьте кусочками толщиной в полсантиметра.
  2. Лимон вымойте, удалите все семечки. Нарежьте фрукт произвольными кусочками. Имбирь также помойте, нарежьте и вместе с лимоном измельчите с помощью блендера или мясорубки.
  3. В глубокой крупной кастрюле смешайте лимонно-имбирную массу с нарезанной грушей, засыпьте сахаром, добавьте щепотку куркумы и тщательно всё перемешайте. Получившуюся массу оставьте на пару часов — груша должна пустить сок.
  4. Кастрюлю с будущим вареньем поставьте на огонь, доведите до кипения, проварите 10 минут. Дайте массе охладиться 5 часов и повторите процедуру.
  5. После второго проваривания сироп слейте, проварите его еще раз отдельно от фруктов для достижения необходимой густоты.
  6. Груши разложите по банкам, залейте сиропом и закатайте крышками. Варенье готово.

Предлагаем также приготовить сгущенное молоко из груш по рецепту "Телеграфа". Это хитрый способ заменить сладости.

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