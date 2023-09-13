Вы могли об этом даже не задумываться: нужно ли снимать пенку с варенья

Эти хитрости помогут вам на кухне

Мы любим варенье за простоту приготовления и универсальность. С ним можно есть пышные оладьи или же добавлять в домашнюю выпечку.

В процессе приготовления варенья мы всегда снимаем пену, выбрасывая или съедая позже. Почему она появляется и нужно ли снимать пенку, разберемся вместе с "РБК-Украина".

Почему на варенье образуется пена

После закипания фруктов мелкий мусор из ягод, фруктов, сахара или насекомых может всплыть на поверхность вместе с пенкой. Так что если вы хотите "чистое" варенье, пену стоит убрать.

Вреда пенка не несет. Убирать ее стоит для того, чтобы получить качественный продукт с длительным временем хранения.

Когда вы уберете пенку, все ингредиенты будут равномерно провариваться. Варенье получится насыщенным, с однородной структурой, а хранится оно будет долго.

Если же этого не сделать, есть риск, что текстура варенье не получится однородной. Продукт не получится таким прозрачным, а пенка может собираться комками и попадаться в варенье. К тому же есть риск, что варенье не будет долго храниться.

В каких случаях пену можно не убирать

Вы можете не снимать пенку, если уверены в качестве ягод или фруктов или же вы их хорошо перебрали, вымыли и просушили. Если вы планируете съесть варенье сразу или оно будет использовано в ближайшее время, пенку также можно оставить.

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