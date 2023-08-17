Хитовый рецепт сгущенного молока из груш: простой способ заменить вредные сладости

Дети забудут даже о магазинных конфетах

Сгущенное молоко — это одно из самых любимых еще с детства лакомств. Если же не хочется лакомиться магазинным вкусом неизвестного качества, предлагаем приготовить дома, причем из груш!

По рецепту "Це Смак" получится столь божественный десерт, что и взрослые, и дети будут есть его банками. Именно поэтому рекомендуем готовить сразу двойную дозу!

Как приготовить сгущенку из груш в домашних условиях.

Ингредиенты на 6 порций:

груша – 5 кг;

сахар – 3 кг;

молоко – 3 л;

сода – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Груши очистите, промойте и нарежьте на мелкие кубики. Сложите их в кастрюлю, засыпьте сахаром и варите 30 минут на среднем огне, постоянно помешивая. Через 30 минут варки помешивайте массу каждые 5 минут и регулярно снимайте пенку после закипания. Через час груши должны выделить большое количество сока. В молоке разведите соду, добавьте к грушам, снимите кастрюлю с огня и перемешайте содержимое. Сгущенку поставьте на медленный огонь на 4 часа. Молоко начнет отделяться от сока в виде комочков. После закипания смеси снимите пенку. Когда сгущенка немного остынет, измельчите погружным блендером до однородного пюре. Получившуюся массу снова доведите до кипения и выключите. Готовую сгущенку перелейте в простерилизованные банки, заверните, укутайте в теплое одеяло. После остывания отправьте на хранение в прохладное место.

Подавайте вкуснятину к пышным оладьям по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!