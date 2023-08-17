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Хитовый рецепт сгущенного молока из груш: простой способ заменить вредные сладости

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Невероятное сгущенное молоко из груш
Невероятное сгущенное молоко из груш. Фото cesmak.info

Дети забудут даже о магазинных конфетах

Сгущенное молоко — это одно из самых любимых еще с детства лакомств. Если же не хочется лакомиться магазинным вкусом неизвестного качества, предлагаем приготовить дома, причем из груш!

По рецепту "Це Смак" получится столь божественный десерт, что и взрослые, и дети будут есть его банками. Именно поэтому рекомендуем готовить сразу двойную дозу!

Как приготовить сгущенку из груш в домашних условиях.

Ингредиенты на 6 порций:

  • груша – 5 кг;
  • сахар – 3 кг;
  • молоко – 3 л;
  • сода – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Груши очистите, промойте и нарежьте на мелкие кубики. Сложите их в кастрюлю, засыпьте сахаром и варите 30 минут на среднем огне, постоянно помешивая.
  2. Через 30 минут варки помешивайте массу каждые 5 минут и регулярно снимайте пенку после закипания. Через час груши должны выделить большое количество сока.
  3. В молоке разведите соду, добавьте к грушам, снимите кастрюлю с огня и перемешайте содержимое.
  4. Сгущенку поставьте на медленный огонь на 4 часа. Молоко начнет отделяться от сока в виде комочков. После закипания смеси снимите пенку.
  5. Когда сгущенка немного остынет, измельчите погружным блендером до однородного пюре. Получившуюся массу снова доведите до кипения и выключите.
  6. Готовую сгущенку перелейте в простерилизованные банки, заверните, укутайте в теплое одеяло. После остывания отправьте на хранение в прохладное место.

Подавайте вкуснятину к пышным оладьям по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

Теги:
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