Хитовый рецепт сгущенного молока из груш: простой способ заменить вредные сладости
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Дети забудут даже о магазинных конфетах
Сгущенное молоко — это одно из самых любимых еще с детства лакомств. Если же не хочется лакомиться магазинным вкусом неизвестного качества, предлагаем приготовить дома, причем из груш!
По рецепту "Це Смак" получится столь божественный десерт, что и взрослые, и дети будут есть его банками. Именно поэтому рекомендуем готовить сразу двойную дозу!
Как приготовить сгущенку из груш в домашних условиях.
Ингредиенты на 6 порций:
- груша – 5 кг;
- сахар – 3 кг;
- молоко – 3 л;
- сода – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Груши очистите, промойте и нарежьте на мелкие кубики. Сложите их в кастрюлю, засыпьте сахаром и варите 30 минут на среднем огне, постоянно помешивая.
- Через 30 минут варки помешивайте массу каждые 5 минут и регулярно снимайте пенку после закипания. Через час груши должны выделить большое количество сока.
- В молоке разведите соду, добавьте к грушам, снимите кастрюлю с огня и перемешайте содержимое.
- Сгущенку поставьте на медленный огонь на 4 часа. Молоко начнет отделяться от сока в виде комочков. После закипания смеси снимите пенку.
- Когда сгущенка немного остынет, измельчите погружным блендером до однородного пюре. Получившуюся массу снова доведите до кипения и выключите.
- Готовую сгущенку перелейте в простерилизованные банки, заверните, укутайте в теплое одеяло. После остывания отправьте на хранение в прохладное место.
Подавайте вкуснятину к пышным оладьям по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!