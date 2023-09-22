Секрети м’яса: кулінарні хитрощі, які допоможуть приготувати його смачніше, ніж у ресторані

Корисні "м’ясні" кулінарні хитрощі

Ми розповідали, що додати у картопляне пюре, щоб було у кілька разів смачніше. Тепер ділимось порадами з приготування м’яса.

Щоб приготувати з нього справу ресторанного рівня, достатньо знати про деякі деталі приготування та час від часу застосовувати корисні лайфхаки. Про них розповіли на Pixelinform.

Не забувайте про панірування

Не бійтеся експериментувати з паніруванням для курятини. Не обов’язково використовувати звичайні панірувальні сухарі — їх можна легко замінити на подрібнені кукурудзяні або картопляні чіпси.

Прозорий бульйон

Якщо ваша мета — зварити бульйон прозорим, як роса, кладіть м’ясо в каструлю лише після того, як закипить вода. Інакше соки, що повільно виділятимуться з м’яса в процесі повільного нагрівання, будуть підніматися на поверхню у вигляді неапетитної піни.

Для ідеальних котлет

Для котлеток ідеальної форми є один простий трюк. У середині кожної котлети при формуванні слід зробити невелике заглиблення, натиснувши пальцем. Після цього можна приступати до обсмажування.

Ці поради допоможуть приготувати м’ясо дуже смачно. Також ми розповідали, що зробити з голубцями, щоб вони вийшли вдвічі смачнішими.