Секрети м’яса: кулінарні хитрощі, які допоможуть приготувати його смачніше, ніж у ресторані
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Корисні "м’ясні" кулінарні хитрощі
Ми розповідали, що додати у картопляне пюре, щоб було у кілька разів смачніше. Тепер ділимось порадами з приготування м’яса.
Щоб приготувати з нього справу ресторанного рівня, достатньо знати про деякі деталі приготування та час від часу застосовувати корисні лайфхаки. Про них розповіли на Pixelinform.
Не забувайте про панірування
Не бійтеся експериментувати з паніруванням для курятини. Не обов’язково використовувати звичайні панірувальні сухарі — їх можна легко замінити на подрібнені кукурудзяні або картопляні чіпси.
Прозорий бульйон
Якщо ваша мета — зварити бульйон прозорим, як роса, кладіть м’ясо в каструлю лише після того, як закипить вода. Інакше соки, що повільно виділятимуться з м’яса в процесі повільного нагрівання, будуть підніматися на поверхню у вигляді неапетитної піни.
Для ідеальних котлет
Для котлеток ідеальної форми є один простий трюк. У середині кожної котлети при формуванні слід зробити невелике заглиблення, натиснувши пальцем. Після цього можна приступати до обсмажування.
Ці поради допоможуть приготувати м’ясо дуже смачно. Також ми розповідали, що зробити з голубцями, щоб вони вийшли вдвічі смачнішими.