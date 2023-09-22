Секреты мяса: кулинарные уловки, которые помогут приготовить его вкуснее, чем в ресторане

Полезные "мясные" кулинарные уловки

Мы рассказывали, что добавить в картофельное пюре, чтобы было в несколько раз вкуснее. Теперь делимся советами по приготовлению мяса.

Чтобы приготовить из него дело ресторанного уровня, достаточно знать некоторые детали приготовления и время от времени применять полезные лайфхаки. О них рассказали на Pixelinform.

Не забывайте о панировании

Не бойтесь экспериментировать с панировкой для курятины. Не обязательно использовать обычные панировочные сухари – их можно легко заменить на измельченные кукурузные или картофельные чипсы.

Прозрачный бульон

Если ваша цель сварить бульон прозрачным, как роса, кладите мясо в кастрюлю только после того, как закипит вода. Иначе медленно выделяющиеся из мяса соки в процессе медленного нагревания будут подниматься на поверхность в виде неаппетитной пены.

Для идеальных котлет

Для котлеток идеальной формы есть один простой трюк. В середине каждой котлеты при формировании следует произвести небольшое углубление, нажав пальцем. После этого можно приступать к обжариванию.

Эти советы помогут приготовить мясо очень вкусно. Также мы рассказывали, что сделать с голубцами, чтобы они получились вдвое вкуснее.